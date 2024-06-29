سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024.. السوق السوداء تستقر

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6- 2024 في تعاملات السوق السوداء، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6- 2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 112 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 55.40% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 102 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

واستقر متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 29-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، كما ظل متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 29-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء.

وظل متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 29-6-2024، ثابتا، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد المصري

يقدم الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، 1.707 مليار دولار دعما للاقتصاد الكلي، والموازنة المصرية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، الاثنين، أن الحكومة المصرية، سوف توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)، بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار)، وذلك لدعم الاقتصاد الكلي.

وهذا الدعم يأتي، ضمن حزمة دعم أوروبي إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو جرى الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، وهذه هي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.

وحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية، سيتم إتاحة شريحة المليار يورو في النصف الثاني من 2024، باتفاقية تمويل ميسرة، بفائدة بسيطة، ومدة سداد طويلة الأجل.

وفي وقت سابق من صدور البيان، قدم البنك الدولي، تمويل قيمته 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، وذلك ضمن برنامج مدته 3 سنوات، وحجمه 6 مليارات دولار، يوجه لدعم التنمية المستدامة، ومشاركة القطاع الخاص، والموازنة العامة.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 29-6-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم السبت 29-6-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 29-6-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024، ثابتا عند نحو 47.98 جنيها للشراء، و48.08 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.98 جنيها للشراء، و 48.08 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.22 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.98 48.08 بنك مصر 47.98 48.08 بنك الإسكندرية 47.98 48.08 البنك التجاري الدولي “cib” 47.98 48.08 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.12 48.22 جدول سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48.10 جنيها للشراء، و49.10 جنيها للبيع.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 29-6-2024

استقر متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 29-6-2024، عند نحو 51.33 جنيها للشراء، و51.45 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 29-6-2024، عند نحو 51.59 جنيها للشراء، و52.66 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 29-6-2024

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 29-6-2024، عند نحو 60.68 جنيها للشراء، و60.82 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 29-6-2024، عند نحو 60.91 جنيها للشراء، و62.17 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 29-6-2024

وسجل متوسط سعر الريال السعودي، اليوم السبت 29-6-2024، نحو 12.79 جنيها للشراء، و12.82 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 29-6-2024، عند نحو 12.89 جنيها للشراء، و13.15 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 29-6-2024

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم السبت 29-6-2024، ثابتا عند نحو 13.06 جنيها للشراء، و13.09 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 29-6-2024، نحو 13.10 جنيها للشراء، و13.38 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 29-6-2024

واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 29-6-2024، عند نحو 156.40 جنيها للشراء، و156.78 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 29-6-2024، عند نحو 156.92 جنيها للشراء، و160.18 جنيها للبيع.