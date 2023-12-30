ظل متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، ثابتا في شركات الصرافة المصرية، كما استقر سعر الدولار خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

كما استقر متوسط أسعار معظم العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، خلال تعاملات شركات الصرافة، اليوم السبت، فيما ظل متوسط أسعار هذه العملات الرئيسية، ثابتا في تعاملات محدودة بالسوق الموازية “السوداء”، مع ترقب المتعاملين لصدور قرار تعويم الجنيه المصري، وارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، لمستويات قياسية جديدة، لم يبلغها من قبل.

ويوما الجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

سعر الدولار يرتفع 35 مرة في 9 سنوات

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023.. استقرار بالسوق السوداء

مرت عملية تعويم الجنيه المصري، خلال الـ 9 سنوات الماضية، بـ 12 قفزة، و 23 عملية تغيير لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، لتصل عمليات التعويم، إلى 35 عملية، أغلبها للارتفاع، وبعضها للانخفاض، ، حسب بيانات البنك المركزي المصري، ليستقر سعر الدولار عند 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع.

وبدأت عام 2015، بالتدريج، ثم تحولت لقفزات مع نهاية عام 2016، تحدث كل عدة شهور، تصل أكبرها لأقل من عامين.

حسب بيانات البنك المركزي المصري، قفز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، من 7.17 جنيهات للدولار في 18 يناير 2015، إلى نحو 30.94 جنيها للدولار في 30 ديسمبر 2023، بنسبة ارتفاع 331.5%.

وترتفع هذه النسبة إلى 639%، عند مقارنة سعر الدولار الرسمي، في يناير 2015، وسعر الدولار حاليا في السوق الموازية “السوداء”، التي تتجاوز 52 جنيها، اليوم السبت 30-12-2023.

تعويم الجنيه المصري وصندوق النقد الدولي

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023.. استقرار بالسوق السوداء

وتقترب مصر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مدعوم بقرض تمويلي، حسب وكالة بلومبرغ، تصل قيمته إلى نحو 6 مليارات دولار، وهي ضعف قيمة القرض الحالي المجمد.

ويرى الخبراء، أن الحكومة المصرية، بعد إعلان اتفاقها مع الصندوق، سوف تصدر قرارها بتعويم للجنيه المصري.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر2023

هذا التقرير يقدم لك أسعار معظم العملات العربية، والأجنبية الرئيسية في مصر، في شركات الصرافة، اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 في البنوك

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي اليوم السبت 30-12-2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في شركات الصرافة، اليوم السبت 30 ديسمبر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

ويتم تحديد سعر الدولار في مصر لدى شركات الصرافة، وفقا للقانون، بسعر منخفض من قرشين إلى 5 قروش، عن سعر الدولار في أحد البنوك المصرية، ولا يجوز تغيير البنك الذي تتعامل معه شركة الصرافة، إلا بعد موافقة البنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم السبت 30-12-2023، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.

فيما بلغ أعلى سعرا لشراء الدولار، اليوم السبت 30-12-2023، عند نحو30.90 جنيها، في مصرف أبو ظبي الإسلامي،

تعرف إلى سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار اليوم السبت 30-12-2023، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023.. استقرار بالسوق السوداء

وواصل متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم السبت 30-12- 2023، استقراره خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”، مع ترقب صدور قرار تعويم الجنيه المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، نحو51.30 جنيها للشراء، و52.30 جنيها للبيع.

والاتجار بالعملات الأجنبية، في السوق السوداء بمصر، مجرم وفقا لقانون العقوبات الجنائي المصري، ويعاقب من يضبط بارتكابها بالسجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم السبت، عند نحو 34.27 جنيها للشراء، و34.38 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم السبت 29-12-2023، خلال التعاملات في السوق الموازية “السوداء”، ثابتا عند نحو56.81 جنيها للشراء، و57.92 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023

وظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم السبت 30-12-2023، ثابتا عند نحو 39.37 جنيها للشراء، و39.52 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم السبت، عند نحو 65.35 جنيها للشراء، و66.63 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023.. استقرار بالسوق السوداء

وواصل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، اليوم السبت، استقراره عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم السبت 30-12-2023، عند نحو 13.68 جنيها للشراء، و13.95 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما استقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم السبت 30-12-2023، عند نحو13.97 جنيها للشراء، و14.24 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، عند نحو100.39 جنيه للشراء، و100.74 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما ظل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم السبت 30-12-2023، ثابتا عند نحو 166.77 جنيها للشراء، و170.02 جنيها للبيع.