سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024.. ارتفاع السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5- 2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وذلك بعد 62 يوما من قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 53.85% منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والموازية “السوداء”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 40 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وتباين متوسط أسعار العملات اليوم الخميس 9-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بينما تراجع متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 9-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وانخفض متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9-5-2024، وسط حالة من الركود تسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 41.057 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 40.361 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة بلغت 696 مليون دولار.

يأتي هذا الارتفاع في أعقاب اتخاذ الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وجذب الاستثمار الأجنبي.

ورفع البنك المركزي المصري، في 6 مارس الماضي أسعار الفائدة بنسبة 6% مرة واحدة، بهدف كبح جماح التضخم، كما أبرم اتفاقًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط بحجم استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار.

كما وافق صندوق النقد الدولي، في نفس اليوم أيضًا، على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بعد خفض قيمة الجنيه المصري، وتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 9-5-2024

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك، وشركات الصرافة المصرية اليوم الخميس 9-5-2024، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 9-5-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024 في البنوك وشركات الصرافة

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024، إلى نحو 47.50 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.55 جنيها للشراء، و47.65 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.50 جنيها للشراء، و 47.60 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.87 جنيها.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 47.50 47.60 بنك مصر 47.51 47.61 بنك الإسكندرية 47.50 47.60 البنك التجاري الدولي “cib” 47.50 47.60 بنك التعمير والإسكان 47.55 47.65 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.77 47.87 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.90 جنيها للشراء، و47.90 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 9-5-2024

انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 9-5-2024، إلى نحو 51.04 جنيها للشراء، و51.17 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.30 جنيها للشراء، و51.43 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 9-5-2024، إلى نحو 50.52 جنيها للشراء، و51.59 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.54 جنيها للشراء، و51.61 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 9-5-2024

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 9-5-2024، إلى نحو 59.34 جنيها للشراء، و59.47 جنيها للبيع، مقابل نحو 59.77 جنيها للشراء، و59.92 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 9-5-2024، إلى نحو 58.70 جنيها للشراء، و59.95 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 58.83 جنيها للشراء، و60.08 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 9-5-2024

انخفض متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الخميس 9-5-2024، إلى نحو 12.66 جنيها للشراء، و12.69 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.71 جنيها للشراء، و12.73 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 9-5-2024، إلى نحو 12.55 جنيها للشراء، و12.82 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.52 جنيها للشراء، و12.79 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 9-5-2024

تراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الخميس 9-5-2024، إلى نحو 12.93 جنيها للشراء، و12.96 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.98 جنيها للشراء، و13 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 9-5-2024، إلى نحو 12.79 جنيها للشراء، و13.07 جنيها للبيع، مقابل نحو 12.77 جنيها للشراء، و13.04 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 9-5-2024

انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 9-5-2024، إلى نحو 154.41 جنيها للشراء، و154.79 جنيها للبيع، مقابل نحو 154.93 جنيها للشراء، و155.45 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 9-5-2024، إلى نحو 152.91 جنيها للشراء، و156.16 جنيها للبيع، مقابل نحو 152.54 جنيها للشراء، و155.79 جنيها للبيع، أمس.