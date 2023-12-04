بـ 2,135 دولار للأونصة، أسعار الذهب تقفز 60 دولار، وبيتكوين تتجاوز 40 ألف دولار

قفزت أسعار الذهب بـ 60 دولار مرتفعة إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 2135 دولارًا للأونصة عند بدء المداولات في آسيا لتتراجع لاحقا وتتقلص الكثير من تلك المكاسب إلى مستوى 2082 دولار للأونصة، فيما تواصل عملة بيتكوين ارتفاعها فوق 40 ألف دولار لأول مرة منذ مايو 2022. يأتي ذلك بسبب التوقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال العام المقبل و انخفاض قيمة العملة الأميركية يجعل الذهب أقل كلفة بالنسبة إلى المشترين بعملات أخرى.

كان تحرك البيتكوين متوقعًا نظرا لأن العملات المشفرة شهدت للتو أكبر تدفقاتها خلال عامين، وساهمت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ‏انحسار توقعات السوق بشأن تخفيضات في أسعار الفائدة في المستقبل، ضمنت هذه التصريحات تدفق المزيد من رأس المال إلى فئة الأصول غير السائلة إلى حد كبير.

كتب توني سيكامور، محلل السوق في IG Australia Pty، في مذكرة: “لا تزال عملة البيتكوين مدعومة بالتفاؤل بشأن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على تخفيضات أسعار الفائدة على صناديق الاستثمار المتداولة وأسعار الفائدة الفيدرالية في عام 2024”. تشير أنماط الرسم البياني الفني إلى مستوى 42330 دولارًا كمستوى تالي يجب مراقبته.

وأضاف، أما بالنسبة للذهب، فإن كل شيء يسير فجأة لصالحه، وليس فقط الاستئناف العنيف لحرب إسرائيل (والتي شهدت تبعاتها هجمات على السفن الحربية الأميركية في الخليج)، فضلاً عن عمليات الشراء المتواصلة من الصين. وأوضحت لويز ستريت المحللة لدى مؤسسة “وورلد غولد كاونسل” لوكالة فرانس برس أن “نوبات المخاطر المتزايدة والتوترات الجيوسياسية تميل إلى دعم الذهب”. وذكّرت بأن “أداءه (الذهب) في وقت الأزمات” يجعله من الأصول القيّمة للغاية لا سيما بفضل “احتفاظه بقيمته على المدى الطويل والدور الذي يؤديه في التحوط ضد التضخم”. وقد أدى اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 إلى ارتفاع سعر الذهب إلى أكثر من ألفَي دولار للأونصة مطلع آذار/مارس، وهو سعر قريب جدا من أعلى مستوياته التاريخية.