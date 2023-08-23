السعودية الأولى في وجهات صادرات غرفة تجارة دبي

كشفت غرفة تجارة دبي، عن تصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لوجهة صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام 2023، حيث احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في وجهة صادرات أعضاء الغرفة بإجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات بلغت 35 مليار درهم، وبنمو بنسبة 15.1% مقارنة بقيمتها خلال النصف الأول من العام 2022.

واحتلت الكويت المرتبة الثانية في وجهة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة للنصف الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 12.8 مليار درهم، في حين احتلت قطر المرتبة الثالثة بقيمة إجمالية بلغت 12.4 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 39.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وحلت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة إجمالية بلغت 7.8 مليار درهم، وبنسبة نمو سنوية بلغت 20%.

وحلت جمهورية مصر في المرتبة الخامسة بإجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات بلغت 5.3 مليار درهم، في حين احتل العراق المرتبة السادسة بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 95.8%.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إلى أن تنوع أسواق صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، يعكس في الواقع مرونة تجار دبي، وقدرتهم على التأقلم مع المتغيرات الدولية في الأسواق العالمية، معتبراً أن جهود الغرفة المكثفة سواء من خلال مكاتبها التمثيلية الخارجية، أو من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية التجارية المتنوعة قد لعبت دوراً هاماً في تحقيق نمو في قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بلغ 7% خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة 137.6 مليار درهم.