دبي تطلق 6 مجموعات أعمال رقمية لتعزيز التنافسية

أعلنت غرفة تجارة دبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، اللتان تعملان تحت مظلة غرف دبي، عن إطلاق ست مجموعات أعمال جديدة متخصصة ضمن قطاع التقنيات الرقمي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، حيث تشمل مجموعات الأعمال خدمات البرمجيات، والتجارة الإلكترونية، والاتصال، وخدمات الألعاب والرياضيات الإلكترونية، ووكالات التسويق التقليدي والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الأمن السيبراني.

وأكد عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ورئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أن الاقتصاد الرقمي يعد ركيزة أساسية في أجندة دبي الاقتصادية ((D33، والتي ترسم معالم المرحلة الجديدة للدولة لمواصلة جهودها الريادية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتقنيات المستقبل توافقا مع مجموعات الأعمال الجديدة التي تم تأسيسها مع أهداف الأجندة في خلق قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي بمتوسط يصل إلى 100 مليار درهم سنوياً.

ومن جانبه، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تعد مجموعات الأعمال ركيزة أساسية لضمان سلاسة عمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي، ولا سيما قطاع التقنيات الرقمية الذي يشكل ركناً أساسياً في اقتصاد الإمارة. وتوفر مجموعات الأعمال منصة مثالية للحوار المتبادل بين الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية، الأمر الذي يمكنها من معالجة المسائل المتعلقة بسياسات القطاع وتعزيز قدرته التنافسية”.

تطور قطاع التقنيات الرقمية

شهد قطاع التقنيات الرقمية في دبي تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية. وأسهمت تقنية الجيل الخامس (5G) في تعزيز تجربة المستخدمين في الدولة بوصفها التقنية الأبرز للاتصال اللاسلكي. وعلى المستوى الدولي، حققت دولة الإمارات مرتبة متقدمة في قائمة أسرع متوسط لسرعة تنزيل البيانات عبر شبكة الجيل الخامس بسرعة 516.15 ميجابايت في الثانية و511.70 ميجابايت في الثانية العام الماضي، وفقاً للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA).

ونتيجة لذلك، شهدت القطاعات والمجالات الستة وهي خدمات البرمجيات، والتجارة الإلكترونية، والاتصال، وخدمات الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، ووكالات التسويق التقليدي والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى خدمات الأمن السيبراني – استثمارات رأسمالية قوية. ووفقاً لتقرير “بيشتبوك” (Pitchbook)، بلغ رأس المال الاستثماري المستثمر في دولة الإمارات في عام 2022 في خدمات البرمجيات 365.4 مليون دولار، والتجارة الإلكترونية 281.18 مليون دولار، والألعاب الإلكترونية 159.62 مليون دولار والرياضات الإلكترونية 1 مليون دولار، وتكنولوجيا التسويق 30.81 مليون دولار، في حين وصلت قيمة رأس المال الاستثماري المستثمر في شركات وصفقات الأمن السيبراني في عام 2021 إلى 7.25 مليون دولار.

تلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وغرفة تجارة دبي بإطلاق إمكانات الاقتصاد الرقمي في الإمارة، فحقق نمواً أسرع بمرتين ونصف من سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي على مدار الأعوام العشرين الماضية، وتضاعف حجمه تقريباً منذ عام 2000. وتُعد مجموعات الأعمال الجديدة جزءاً من جهود الغرفتين لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للتكنولوجيا.