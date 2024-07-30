فريق التحرير by فريق التحرير

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سوق دبي المالي يحقق قفزة في الأرباح بنسبة 74%

شهدت الإيرادات الإجمالية للسوق زيادة بنسبة 40% لتصل إلى 305.7 مليون درهم.

فريق التحرير by فريق التحرير
سوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 74% لتصل إلى 195.4 مليون درهم.

ويعزى هذا النمو القوي إلى عدة عوامل، منها زيادة حجم التداول بنسبة 4%، وارتفاع عدد المستثمرين الجدد، ونجاح قمة أسواق رأس المال التي استضافها السوق وجذبت أكثر من 1000 مشارك.

وأكد المسؤولون في السوق أن هذه النتائج الإيجابية تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الإماراتي، ونجاح الاستراتيجيات التي يتبعها السوق لتعزيز مكانته كمركز مالي إقليمي وعالمي. كما أشاروا إلى أن الابتكار المستمر وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة ساهما بشكل كبير في هذا النمو.

الإيرادات الإجمالية لسوق دبي المالي

وشهدت الإيرادات الإجمالية للسوق زيادة بنسبة 40% لتصل إلى 305.7 مليون درهم، مدفوعة بزيادة الدخل التشغيلي وعوائد الاستثمار.

كما سجل المستثمرون المؤسساتيون نشاطًا ملحوظًا، حيث شكلوا 66% من إجمالي قيمة التداول، وبلغ صافي المشتريات من قبل المستثمرين الأجانب 1.2 مليار درهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...