أرباح “تسلا” تهوي 45% في 3 أشهر.. ما هي الأسباب؟

انخفضت أرباح شركة “تسلا” (Tesla) الأمريكية للسيارات الكهربائية، إلى 1.48 مليار دولار في الربع الثاني من 2024، مقابل 2.7 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023، بنسبة تراجع بلغت 45%.

وهذا التراجع الكبير في أرباح “تسلا” خلال الربع الثاني من 2024، هو ثاني ربع تنخفض فيه الأرباح على التوالي.

ارتفاع إيرادات “تسلا” توقعات المحللين

ورغم ذلك ارتفعت إيرادات “ Tesla” في الربع الثاني من 2024، بنسبة 2% إلى 25.5 مليار دولار، لتتجاوز توقعات المحللين، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وتوقع المحللين، أن تبلغ إيرادات ” Tesla” عملاق السيارات الكهربائية الأمريكي، نحو 24.54 مليار دولار، وفقًا لشركة “FactSet“.

مبيعات السيارات تتجاوز التوقعات رغم انخفاضها

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت “تسلا”، إنها باعت 443.956 ألف سيارة في الربع الثاني من 2024، مقابل نحو 446.140 ألف سيارة في نفس الربع من 2023، بانخفاض نسبته 4.8%.

وعلى الرغم من أن مبيعات السيارات كانت أفضل من 436 ألفا التي توقعها المحللون، إلا أنها لا تزال علامة على ضعف الطلب على السيارات من الطرازات الأقدم للشركة.

وبلغت مبيعات “تسلا” من السيارات، نحو 831 ألف سيارة كهربائية خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة انخفاض أكثر من 9% عن ما توقعه إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة، حيث توقع أن تصل مبيعات الشركة إلى أكثر من 1.8 مليون سيارة خلال عام 2024 بأكمله.

تضاعف إيرادات أعمال تخزين الطاقة

وقالت “تسلا”، إنها سجلت إيرادات ربع سنوية قياسية “على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة”، وحققت أعمال تخزين الطاقة في الشركة إيرادات تزيد قليلا عن 3 مليارات دولار، أي ضعف المبلغ في نفس الفترة من العام الماضي.

ماسك يعلق آماله في نظام “القيادة الذاتية الكاملة”

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، للمحللين في مؤتمر عبر الهاتف، إن نظام “القيادة الذاتية الكاملة” الخاص بالشركة يجب أن يكون قادرا على العمل دون إشراف بشري بحلول نهاية هذا العام.

وفي الوقت الحالي، يتم اختبار “القيادة الذاتية الكاملة” على الطرق العامة من قبل بعض مالكي سيارات ” Tesla”.

وتطالب ” Tesla”، السائقون، بأن يكونوا على استعداد للتدخل في جميع الأوقات، عندما يقوموا بتشغيل السيارات بنظام “القيادة الذاتية الكاملة”.