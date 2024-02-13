اليابان تخسر مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم والهند ستقفز للمرتبة الثانية

أشار تقرير بلومبرغ أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الياباني ستؤكد هبوط الاقتصاد إلى مرتبة رابع أكبر اقتصاد في العالم لصالح صعود ألمانيا، ويكاد يكون من المؤكد أن الاقتصاد الألماني سيتفوق على الاقتصاد الياباني، وفي حين من المتوقع أن يعود الاقتصاد الياباني إلى النمو السنوي بنسبة 1.2% في الربع الرابع بعد انكماش مؤلم في الصيف، إلا إن الأرقام الخاصة بالسنة التقويمية من شبه المؤكد أن تظهر انخفاض قيمة الناتج عن ألمانيا من حيث القيمة الدولارية، وفي الوقت نفسه، يستعد الاقتصاد الهندي لتجاوز كليهما، وذلك في عام 2026 لليابان وألمانيا في عام 2027.

بالنسبة لليابان التي كادت تباهي بأنها صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، فإن التراجع الأخير في قائمة التصنيفات الاقتصادية سيثير أسئلة جديدة حول مسار الأمة.

في الوقت الحالي، كان القلق بين صناع السياسات والجمهور الياباني أقل حدة مما كان عليه عندما تجاوز الاقتصاد الصيني نظيره الياباني في عام 2010.

وقال هيديو كومانو، الاقتصادي التنفيذي في معهد داي إيتشي للأبحاث ، إن العامل الرئيسي وراء انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في اليابان هو تحركات العملة. وقال: “اليابان الرخيصة تجعل الاقتصاد الياباني أصغر حجما”. لقد أصبحت اليابان الخاسر الوحيد، حيث جاءت تحت مرتبة ألمانيا، التي تكافح بشدة من حيث القيمة الحقيقية.

تظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الياباني انكمش من حيث القيمة الدولارية إلى حوالي 4.2 تريليون دولار في عام 2023 من 6.3 تريليون دولار في عام 2012، ولكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى انخفاض قيمة العملة اليابانية من أقل من 80 ين للدولار إلى حوالي 141 ين العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، لا يقدم الاقتصاد الألماني المتعثر نموذجاً يوضح إلى أين يمكن أن تتجه اليابان. ولم تحظ الأخبار المتعلقة بتجاوز الاقتصاد الألماني لليابان بأي اهتمام تقريبًا هناك، مع تزايد السخط العام على السياسة الاقتصادية وسط التضخم المستمر، وارتفاع أسعار الطاقة وتوقف النمو في ألمانيا.

إذا كان هناك أي شيء، فإن الاقتصادين مع شيخوخة السكان، وندرة الموارد الطبيعية واعتمادهما على الصادرات والسيارات، لديهما قواسم مشتركة أكثر بالمقارنة مع الهند، الاقتصاد الذي من المقرر أن يتفوق على اليابان في عام 2026 وألمانيا في عام 2027، وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي.

واليابان تسير على طول مسار الانحدار الديموغرافي. وفي حين تواجه ألمانيا تضاؤل المعروض من العمال، فإن الاتجاه أكثر وضوحا في اليابان حيث انخفض إجمالي السكان بشكل مطرد منذ عام 2010 تقريبا. وقد أدى ذلك إلى نقص مزمن في العمالة، ومن المتوقع أن يتفاقم مع بقاء معدل المواليد أقل بكثير من المعدل المطلوب. من المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في اليابان استقرار الاستهلاك الخاص على أساس ربع سنوي، مما يزيد من اعتماد الاقتصاد على الطلب الخارجي.

صعود الاقتصاد في الهند

تجاوز عدد سكان الهند عدد سكان الصين في العام الماضي، ومن المتوقع أن تحافظ البلاد على النمو لعقود قادمة. ومع وجود أكثر من ثلثي سكانها في سن العمل – بين 15 و64 عاما – من المتوقع أن تنتج الهند المزيد من السلع وتدفع الابتكار التكنولوجي، على النقيض من العديد من أقرانها الآسيويين الذين يتصارعون مع تقلص السكان والشيخوخة السكانية.

وقال سانتانو سينغوبتا، الخبير الاقتصادي في مؤسسة جولدمان ساكس للأبحاث في الهند، في تقرير: “إن التركيبة السكانية المواتية ستساهم في النمو خلال الأفق المتوقع”. “من الواضح أن عدد سكان الهند الكبير يمثل فرصة، ولكن التحدي يكمن في استخدام القوة العاملة بشكل منتج، من خلال زيادة معدل المشاركة في القوة العاملة.”

يمكن للهند أن تتفوق على الصين إذا قامت بتحرير المزيد من القيود التنظيمية وخفضت التعريفات الجمركية لجذب المزيد من الاستثمار حيث تسعى الشركات إلى تقليل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالصين. وتقدم حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حوافز مالية بقيمة مليارات الدولارات لتعزيز التصنيع المحلي وتحويل الهند إلى مركز للصادرات العالمية.

يُظهر البرنامج الذي تبلغ قيمته 24 مليار دولار بعض النجاح مع قيام شركات مثل أبل وسامسونج بتصنيع المزيد من المنتجات في البلاد. والهدف هو زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول عام 2025.

وتقوم اليابان بدورها لاستيعاب بعض إمكانات النمو هذه، حيث تخصص أموالاً عامة لتعزيز قدرتها على تصنيع وتأمين أشباه الموصلات في الداخل كجزء من هدف طويل الأجل يتمثل في مضاعفة مبيعات أشباه الموصلات المنتجة محليًا ثلاث مرات إلى أكثر من 15 تريليون ين بحلول عام 2030.

وقال كومانو من معهد داي-إيتشي: “تحتاج اليابان إلى إنشاء المزيد من الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا بشكل مكثف محليا، على سبيل المثال من خلال بناء مراكز البحث والتطوير”.

السبب الآخر الذي يجعل اليابانيين لا يشعرون بالقلق الشديد من التراجع في تصنيفات الاقتصاد العالمي هو مستويات المعيشة المستقرة في البلاد. وقد ساعد تقلص عدد السكان بشكل أو بآخر في الحفاظ على الناتج المحلي الإجمالي على أساس نصيب الفرد بالعملة المحلية.

ومع ذلك، سوف تحتاج اليابان إلى المزيد من الناس لإنتاج السلع والاستهلاك مع دفع الضرائب. ويعد جلب المزيد من العمال الأجانب خطوة صغيرة في هذا الاتجاه.