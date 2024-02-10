هل انتهى عصر ألمانيا كقوة صناعية عظمى؟

تواجه ألمانيا واقعاً مؤلماً وهو أن أيامها كقوة صناعية عظمى ربما تقترب من نهايتها. فقد كان إنتاج التصنيع في أكبر اقتصاد في أوروبا يتجه نحو الانخفاض منذ عام 2017، ويتسارع الانخفاض مع تآكل القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وقال ستيفان كليبرت، الرئيس التنفيذي لشركة “جي إي إيه غروب”، وهي موردة لآلات التصنيع التي تعود جذورها إلى أواخر القرن التاسع عشر: “ليس هناك الكثير من الأمل، بصراحة. أنا غير متأكد حقاً من أننا قادرون على وقف هذا الاتجاه النزولي. يجب أن تتغير أشياء كثيرة بسرعة كبيرة.”

وقد انهارت أسس الآلة الصناعية في ألمانيا مثل قطع الدومينو. تبتعد الولايات المتحدة عن أوروبا وتسعى إلى التنافس مع حلفائها عبر الأطلسي على الاستثمار في المناخ. وأصبحت الصين منافساً أكبر ولم تعد مشترياً كبيراً للسلع الألمانية. وكانت الضربة القاضية لبعض الشركات المصنعة الثقيلة هي نهاية ضخ الكميات الضخمة من الغاز الطبيعي الروسي الرخيص.

وإلى جانب التقلبات العالمية، يؤدي الشلل السياسي في برلين إلى تفاقم القضايا المحلية القائمة منذ فترة طويلة مثل البنية التحتية المتداعية، وشيخوخة القوى العاملة، والروتين الحكومي. إن نظام التعليم، الذي كان مصدر قوة في السابق، أصبح رمزا لنقص الاستثمار في الخدمات العامة على المدى الطويل. وتشير تقديرات معهد إيفو للأبحاث إلى أن انحدار مهارات الرياضيات سيكلف الاقتصاد نحو 14 تريليون يورو (15 تريليون دولار) من الناتج بحلول نهاية هذا القرن.

وفي بعض الحالات، يحدث التحول الصناعي في خطوات صغيرة مثل تقليص خطط التوسع والاستثمار. والبعض الآخر أكثر وضوحاً مثل تغيير خطوط الإنتاج وتقليص عدد الموظفين. في الحالات القصوى – مثل مصنع الأنابيب التابع لشركة “فالوريك” Vallourec SACA، الذي كان ذات يوم جزءاً من العملاق الصناعي المنهار “مانيسمان” Mannesmann – فإن النتيجة هي الإغلاق الدائم.

وقال فولفغانغ فرايتاغ، الذي عمل في المصنع منذ أن كان مراهقا: “كانت الصدمة كبيرة”. تتمثل مهمة الرجل البالغ من العمر 59 عاماً الآن في تفكيك المعدات للبيع ومساعدة زملائه القدامى في العثور على عمل جديد.

ولا تزال ألمانيا تتمتع بقائمة تحسد عليها من الشركات المصنعة الصغيرة المرنة، ويرفض البنك المركزي الألماني وغيره فكرة مفادها أن التراجع الكامل عن التصنيع أصبح قريباً في أي مكان. لكن مع تعثر الإصلاحات، ليس من الواضح ما الذي سيبطئ هذا التراجع.

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر في وقت سابق من هذا الشهر: “لم نعد قادرين على المنافسة. نحن نصبح أكثر فقراً لأنه ليس لدينا أي نمو. نحن نتخلف عن الركب”.

وتعرض ائتلاف المستشار أولاف شولتز المنقسم إلى مزيد من الفوضى في منتصف تشرين الثاني / نوفمبر بسبب أزمة الميزانية التي أثارها حكم محكمة بشأن إجراءات الاقتراض، مما لم يترك للحكومة مجالا كبيرا للاستثمار.

وقال فولكر ترير، رئيس التجارة الخارجية في غرف التجارة والصناعة الألمانية: “ليس عليك أن تكون متشائما لتقول إن ما نفعله في الوقت الحالي لن يكون كافيا. إن سرعة التغيير الهيكلي مذهلة”.

الإحباط منتشر على نطاق واسع. وعلى الرغم من أن مئات الآلاف من الناس خرجوا إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة للاحتجاج على التطرف اليميني، فإن حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة، يتقدم على جميع الأحزاب الحاكمة الثلاثة في استطلاعات الرأي – خلف الكتلة المحافظة فقط. ويحظى تحالف شولتز الذي يقوده الديمقراطيون الاشتراكيون بدعم 34% من الناخبين، وفقاً لتحليل مجلة “دير شبيغل” لاستطلاعات الرأي الأخيرة.

إن تلاشي القدرة التنافسية الصناعية يهدد بإغراق ألمانيا في دوامة هبوطية، وفقا لماريا روتغر، رئيسة شركة ميشلان في شمال أوروبا. وستقوم شركة الإطارات الفرنسية بإغلاق اثنين من مصانعها الألمانية وتقليص حجم الثلث بحلول نهاية عام 2025 في خطوة ستؤثر على أكثر من 1500 عامل. لدى منافستها الأمريكية “غوديير” خطط مماثلة لمنشأتين.

وقالت في مقابلة: “على الرغم من تحفيز موظفينا، فقد وصلنا إلى نقطة لا يمكننا فيها تصدير إطارات الشاحنات من ألمانيا بأسعار تنافسية. إذا لم تتمكن ألمانيا من التصدير بشكل تنافسي في السياق الدولي، فستفقد البلاد واحدة من أكبر نقاط قوتها”.

وتظهر أمثلة أخرى على التراجع بانتظام. تقوم “جي إي إيه” بإغلاق مصنع مضخات بالقرب من ماينز لصالح موقع أحدث في بولندا. وأعلنت شركة “كونتيننتال إيه جي” لصناعة قطع غيار السيارات عن خطط في تموز / يوليو للتخلي عن مصنع يصنع مكونات أنظمة السلامة والفرامل. وتقوم شركة Rival Robert Bosch بعملية تسريح آلاف العمال.

وكانت أزمة الطاقة في صيف عام 2022 حافزاً رئيسياً. ورغم تجنب أسوأ السيناريوهات مثل تعريض المنازل للبرد القارس والتقنين، فإن الأسعار تظل أعلى من نظيراتها في الاقتصادات الأخرى، وهو ما يزيد من التكاليف الناجمة عن ارتفاع الأجور والتعقيد التنظيمي.