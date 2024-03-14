فريق التحرير by فريق التحرير

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ألف للتعليم الإماراتية تعين بنوكاً لإدارة اكتتاب عام

قد يحدث إدراج “ألف للتعليم” في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أقرب وقت من العام الجاري

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت وكالة “بلومبيرغ” اليوم أن شركة “ألف للتعليم”، ومقرها في أبوظبي، اختارت مجموعة “إي إف جي القابضة” وبنك أبوظبي الأول للعمل على الاكتتاب العام الأولي الذي تعتزمه الشركة، كما ذكر أشخاص مطلعين على الأمر.

وقد يحدث الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أقرب وقت من العام الجاري، وفق الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، نظراً لخصوصية المعلومات. وأضافوا أن تفاصيل الطرح، مثل حجمه وموعده، ما تزال مبدئية وعرضة للتغيير.

ولم يرد ممثلا “ألف للتعليم” وبنك أبوظبي الأول على طلبات “بلومبيرغ” للتعليق، فيما رفض متحدث باسم “إي إف جي” التعليق.

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فريق التحرير

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