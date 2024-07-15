سهم “أبل” يصعد لقمة تاريخية بدعم ترقيات من محللي “وول ستريت”

ارتفعت أسهم شركة “أبل” (Apple) بقوة في تعاملات اليوم الإثنين، حيث سجل السهم رقما قياسيا جديدا، بعد زوج من ترقيات السعر المستهدف من محللي وول ستريت.

وزادت القيمة السوقية لشركة “أبل“، بنحو 300 مليار دولار بعد أن كشفت عن طموحاتها لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في هاتفها الجديد iPhone 16، ويراهن المستثمرون على أن هذه التحركات ستؤدي إلى دورة ضخمة من مشتريات الهواتف الجديدة، وفقا لـ”thestreet”.

سهم أبل يرتفع إلى 236.30 دولار

وصعد سهم شركة “أبل” بنسبة 2.5% أو نحو 236.30 دولار، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 3.62 تريليون دولار، لتكون الأكبر في القيمة السوقية بالعالم، وفقا لرويترز.

وتخطط شركة “Apple”، التي أطلقت على تقنياتها الجديدة اسم Apple Intelligence، لإعادة تشغيل كبيرة إلى مساعدها الرقمي “Siri”، وسلسلة من الميزات الجديدة لقاعدة أجهزتها القوية التي يبلغ عددها 2.2 مليار جهاز.

وتهدف استراتيجية شركة “أبل” إلى دمج مجموعة من المهام التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل التلخيص، وإنشاء النصوص، وتحرير الصور، والبحث المعزز، في نظامها البيئي المكون من iPhone، وiMacs وiPad.

تقنية Apple Intelligence حافز ترقية لعدة سنوات

ويقول محلل بنك “مورجان ستانلي“، إريك وودرينغ، بأن المستثمرين “لا يقدرون” إطلاق تقنية Apple Intelligence، واصفين إياه بأنه “حافز واضح لدورة ترقية المنتج لعدة سنوات”.

وقال وودرينغ، الذي رفع السعر المستهدف لشركة “Apple”، بمقدار 57 دولارا إلى 273 دولارا للسهم، إن عملاق التكنولوجيا يمكنه شحن ما يقرب من 500 مليون جهاز iPhone على مدار العامين المقبلين نتيجة لدورة الترقية.

وأضاف:” سيؤدي هذا إلى نمو سنوي بنسبة 5% لمتوسط ​​سعر بيع iPhone، مما يؤدي إلى ما يقرب من 485 مليار دولار من إجمالي الإيرادات، و8.70 دولار في قوة الأرباح بحلول العام المالي 2026 (مقابل 459 مليار دولار و8.20 دولار سابقا)، أي 7% إلى 9% أعلى من المتوقع”.

ورفع وودرينغ، أيضا سهم شركة “Apple”، إلى المرتبة الأولى بالنسبة للبنك الاستثماري بين أسهم التكنولوجيا التي تركز على الأجهزة.

المحفزات الإيجابية على المدى القريب

وقال وودرينغ:” تشمل المحفزات الإيجابية على المدى القريب أرباح الربع الثالث المالي، وإطلاق iPhone في منتصف سبتمبر، والمراجعات الإيجابية المحتملة لبناء iPhone في منتصف أكتوبر”.

وأضاف: “أن تسارع نمو الوحدة تاريخيا يؤدي إلى الأداء المتفوق لأسهم شركة “Apple”، مما يجعل الأداء المتفوق الأخير مستداماً”.

كما قام أناندا باروا، محلل Loop Capital، بزيادة السعر المستهدف لشركة “Apple”، حيث ارتفع بمقدار 130 دولارا إلى 300 دولار للسهم بينما عزز تصنيفه للشراء من الانتظار، مشيرا إلى التأثير المحتمل لدورة الترقية المتسارعة.

كتب باروا:” لدى شركة “Apple”، فرصة على مدى السنوات القليلة المقبلة لترسيخ نفسها كمعسكر أساسي للمستهلكين، على غرار تأثيرها مع iPhone لوسائل التواصل الاجتماعي وiPod لاستهلاك المحتوى الرقمي”.

موعد إعلان “Apple” أرباح الربع الثالث

وستعلن شركة “Apple”، عن أرباحها المالية للربع الثالث يوم الخميس 8 أغسطس، بعد إغلاق السوق، ويتحدث المحللون عن حد أدنى قدره 1.34 دولار للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 84.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض إجمالي إيرادات “Apple”، للأشهر الثلاثة المنتهية في مارس بنسبة 4.3% عن العام السابق إلى 90.8 مليار دولار، لكن الحصيلة تجاوزت توقعات “وول ستريت”، وتضمنت انخفاضا أقل من المتوقع في إجمالي مبيعات الصين.

وسجلت الشركة أيضا صافي أرباح أقوى من المتوقع قدره 1.53 دولار للسهم، بالإضافة إلى تدفق نقدي تشغيلي قدره 22.7 مليار دولار وهامش ربح إجمالي متحسن بنسبة 46.6%.

التفاؤل يرتفع بعد مؤتمر “أبل للمطورين العالميين”

وقال دان آيفز، محلل Wedbush، في مذكرة حديثة للعملاء: “إن ربع يونيو من شركة “Apple”، هو الافتتاح للحدث الرئيسي في سبتمبر”.

وأضاف: “نعتقد الآن أن الشحنات الأولية لـiPhone 16 ستكون أقرب إلى 90 مليونا (مع احتمال حدوث حركة صعودية مع اقترابنا من تاريخ الإطلاق في سبتمبر) مقابل توقعات “وول ستريت” الأصلية في نطاق 80 مليونا إلى 84 مليونا”.

وأضاف أنه منذ مؤتمر “أبل للمطورين العالميين”، في أوائل يونيو “نعتقد أن التفاؤل يتزايد في جميع أنحاء سلسلة التوريد الآسيوية بأن هذه الترقية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لجهاز iPhone 16 يمكن أن تمثل دورة ترقية ذهبية للطلب على مستوى العالم”.