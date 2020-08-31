مقتل ثلاثة وإصابة آخرين في انفجارين منفصلين بالإمارات





وذكرت المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن شخصين قُتلا في الانفجار الذي وقع في العاصمة، والذي قالت صحيفة ذا ناشيونال إنه وقع في مطعمي كيه.إف.سي وهارديز بشارع راشد بن سعيد.

وقالت شرطة أبوظبي إن الانفجار أوقع عدة إصابات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة وتم إجلاء سكان المبنى والمناطق المحيطة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي ”حسب التحقيقات الميدانية تم تحديد أسباب الحادث والذي نتج عن خطأ في تأمين تمديدات الغاز مما تسبب بتسربه بعد إنهاء عملية التعبئة الدورية“.

#شرطة_أبوظبي تتعامل حاليًا مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بـ #أبوظبي أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج#وام pic.twitter.com/pc50YulWZZ— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 31, 2020

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل الإعلام المحلية أضرارا جسيمة لحقت بالمطعمين وانبعاث سحابة من الدخان الأبيض من الطابق الأرضي بالمبنى.

وفي دبي، أفادت وسائل إعلام محلية بأن شخصا لقي حتفه في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين عندما انفجرت اسطوانة غاز في مطعم.

وأضافت صحيفة ذا ناشيونال المملوكة لأبوظبي، نقلا عن المتحدث باسم الدفاع المدني بدبي، أن الانفجار أدى لنشوب حريق ألحق أضرارا بالطابق الأرضي من المبنى.