لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. طاقة
الأثنين 31 أغسطس 2020 04:00 م

حجم الخط

- Aa +

مقتل ثلاثة وإصابة آخرين في انفجارين منفصلين بالإمارات

دبي (رويترز) - قالت الشرطة الإماراتية ووسائل إعلام محلية إن ثلاثة قتلوا وأُصيب كثيرون آخرون بجروح يوم الاثنين في انفجارين منفصلين أحدهما في العاصمة أبوظبي والآخر في دبي، المركز السياحي في البلاد.

مقتل ثلاثة وإصابة آخرين في انفجارين منفصلين بالإمارات
الصورة لموقع الحريق- من شرطة أبو ظبي


وذكرت المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن شخصين قُتلا في الانفجار الذي وقع في العاصمة، والذي قالت صحيفة ذا ناشيونال إنه وقع في مطعمي كيه.إف.سي وهارديز بشارع راشد بن سعيد.

 

وقالت شرطة أبوظبي إن الانفجار أوقع عدة إصابات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة وتم إجلاء سكان المبنى والمناطق المحيطة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي ”حسب التحقيقات الميدانية تم تحديد أسباب الحادث والذي نتج عن خطأ في تأمين تمديدات الغاز مما تسبب بتسربه بعد إنهاء عملية التعبئة الدورية“.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل الإعلام المحلية أضرارا جسيمة لحقت بالمطعمين وانبعاث سحابة من الدخان الأبيض من الطابق الأرضي بالمبنى.

وفي دبي، أفادت وسائل إعلام محلية بأن شخصا لقي حتفه في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين عندما انفجرت اسطوانة غاز في مطعم.

وأضافت صحيفة ذا ناشيونال المملوكة لأبوظبي، نقلا عن المتحدث باسم الدفاع المدني بدبي، أن الانفجار أدى لنشوب حريق ألحق أضرارا بالطابق الأرضي من المبنى.

اقرأ التالي

لأول مرة منذ 100 سنة، فيضان نهر النيل يرتفع لقرابة 18 مترا ويقتل 88 شخصاً

45 قتيلا في هايتي والولايات المتحدة بإعصار لورا

إخماد حريق يمستودعات المحجر