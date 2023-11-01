نيوم السعودية تضيف 3 فنادق إلى وجهة ليجا السياحية

أعلنت علامة الفنادق المستدامة “اور هابيتاس” بالتعاون مع “نيوم” عن إضافة ثلاثة فنادق جديدة إلى محفظة مشاريعها، والتي ستقام في “ليجا” الوجهة السياحية المستدامة والأحدث في “نيوم”، شمال غرب المملكة العربية السعودية. وستوفر فنادق اور هابيتاس الثلاثة تجربة مثالية لمحبي المغامرات والطبيعة والباحثين عن تجارب مبتكرة للراحة والاسترخاء والصحة البدنية.

وستحيي “ليجا” مفهوم السياحة البيئية الفاخرة، حيث يتم تطوير هذه الوجهة ضمن واحة طبيعية بين الأودية والجبال في “نيوم” والتي يصل ارتفاعها إلى 400 متر، وتشكلت منذ آلاف السنين بفعل العوامل الطبيعية عبر نحت المياه. ومن ساحل خليج العقبة وباتجاه الداخل، سيبدأ ضيوف ليجا تجربتهم عبر المشي من قلب هذه الوجهة واكتشاف كل فندق من الفنادق الثلاثة على طريقهم، مما يتيح لهم فرصة استثنائية للعيش مع الطبيعة المحيطة، حيث يقع أول فندق على بعد حوالي 2.8 كلم من مدخل “ليجا”.

وستضم فنادق اور هابيتاس المصممة من قبل أبرز المهندسين المعماريين في العالم، 120 غرفة وجناحاً فاخراً مقسمين بالتساوي ولكل فندق تجربته الخاصة، التي ستأخذ الضيوف في رحلة متكاملة وملهمة وسط أجواء من الراحة للفكر والنفس بعيداً عن صخب الأماكن المكتظة.

وهذه الفنادق الثلاثة هي: فندق المغامرات، وجهة المغامرات الحماسية في الوادي حيث تلتقي المغامرة والرياضة وأحدث التقنيات، وفندق الواحة حيث سيقدم تجارب تنبع من صفاء الطبيعة ويوفر لزواره خدمات استثنائية لعيش أروع اللحظات، بالإضافة إلى فندق رفاه الصحة، وهو عبارة عن وجهة تجمع بين الممارسات العريقة لصحة أفضل.

توازن بين جمال الطبيعة وأحدث التصاميم المعمارية

وستوفر الفنادق الثلاثة في ليجا توازناً بين جمال الطبيعة وأحدث التصاميم المعمارية، حيث إن 95% من منطقة “ليجا” ستحافظ على طبيعتها، كما أن التصاميم الهندسية تم تصميمها بعناية لتنسجم مع الطبيعة المحيطة، وتضفي عليها مزيداً من الجمال.

وينسجم تصميم فندق المغامرات مع تضاريس الوادي المتعرجة ويظهر على شكل غير مألوف للعالم الخارجي، بحيث يسمح للضيوف بممارسة عدة نشاطات بسلاسة مثل تسلق الصخور وركوب الدراجات الجبلية وركوب الخيل والرحلات الممتدة لعدة أيام.

يقع فندق الواحة على مرتفع صخري في قلب الوادي، وهو عبارة عن بناء يمتد عاموديًا على طول الجبال، ويرمز إلى التوازن المناسب للعيش بين حماية الطبيعية والابتكار الاستراتيجي. سوف يقدم فندق الواحة لضيوفه تجارب مشاهدة النجوم وتجارب الطهي الشهية، بما في ذلك برنامج التجربة الشيف.

أما الفندق الأخير في “ليجا” فهو عبارة عن ملاذ صحي للاسترخاء وتجديد النشاط، وهو تحفة معمارية تتميز بمرايا شديدة الانعكاس. سوف يستضيف فندق رفاه الصحة خبراء عالميين في مجال الحفاظ على الصحة من خلال المزج بين أسلوب مبتكر للحياة الصحية مع الممارسات الصحية العريقة.

وسيستمتع الزوار بتجربة كل من الفنادق الثلاثة أثناء زيارتهم للمنطقة، بالإضافة إلى تجربة الفضاء المحيط في الوادي والذي سيجمع بدوره بين التقنية والتاريخ وإبداع التصاميم من صنع الإنسان. تبدأ رحلة الزوار عند مدخل الوادي حيث سيتم الترحيب بهم في مركز الوجهة الساحلي. هنا ستبدأ مراسم استقبال اور هابيتاس المتميزة والتي تستمر لمدة خمس دقائق ليحدد الضيوف أهدافهم وبرامجهم قبل المضي في تجربتهم والتعرف على وجهة في نيوم “ليجا”.

وتعد مهمة اور هابيتاس المتمثلة في بناء تواصل إنساني أعمق الشعار الأساسي لجميع مرافقهم الفندقية، حيث سيتم تشجيع الضيوف على استكشاف الطبيعة المحيطة من خلال مسارات المشي بصحبة مرشدين في الوادي، وركوب الدراجات الجبلية والتنزه في مسارات المشي لمسافات طويلة، بالإضافة إلى رياضات المغامرة الأخرى. كما سيتم تقديم عدد من تجارب اور هابيتاس المخفية والمميزة ضمن مواقع مختلفة من الوادي، والتي تشمل الحفلات الموسيقية الهادئة، والمسيرات الفنية الغامرة، وتجارب الطهي المتنقلة. وكل هذه التجارب المغامرات، سيشعر بها الزائر بعفوية وبتناغمٍ مع الطبيعة الجاذبة والمحفزة للضيوف على التجول في جميع أنحاء الوادي.

تصاميم بتقنية الميتافيرس

وتماشياً مع الطموح المشترك بين هابيتاس وقسم تطوير الفنادق في نيوم في إعادة تعريف مستقبل الضيافة، تم الإعلان عن هذا المشروع لأول مرة عبر تصاميم بتقنية “ميتافيرس” أعدت خصيصاً لهذا الغرض، لإبراز المناظر الطبيعية الجميلة حيث سيتم تشييد الفنادق. وقد حصل الضيوف الذين حضروا الإعلان على لمحة بسيطة عن الأجواء والتجارب الرائعة التي ستقدمها هابيتاس في ليجا وذلك عبر تجربة رقمية متطورة.

وقال أوليفر ريبلي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لهابيتاس: “هذا مشروع فريد بالفعل، ويشرفنا أن تتاح لنا هذه الفرصة للشراكة مع نيوم في ليجا، التي تتمتع بجمال طبيعي أخّاذ ومختلف تماماً، مع تصاميم هندسية ومعمارية رائعة ستوفر لمجتمعنا تجارب استثنائية للتواصل مع الطبيعة المحيطة من حولهم”.

من جانبه، قال كريس نيومان المدير التنفيذي لتطوير فنادق نيوم: “لطالما تميزت هابيتاس بأسلوبها الذي يتخطى حدود الضيافة التقليدية لتقدم تجارب متميزة تطلق العنان لمخيلة الضيوف والزوار. وهو ما يتوافق مع طموحنا في دفع عجلة التطور والتغيير في قطاع الضيافة.” وأضاف قائلًا: “سيكتشف زوار ليجا سحر هابيتاس التي ستوفر لهم تجربة شخصية مميزة ومدعومة من منظومة نيوم السياحية وبنيتها التحتية”.

من جهته، قال جيرمي ليستر، الرئيس التنفيذي لخليج العقبة في نيوم : “تمزج ليجا بين المناظر الطبيعية والمرافق المصممة بطريقة مبتكرة ومستدامة، بما يتماشى مع التزام نيوم الأوسع بالحفاظ على البيئة. وتهدف فنادق ليجا التي تم تطويرها بعناية لتكون ملاذاً للاسترخاء والاستجمام بين المناظر الطبيعة الخلّابة في المنطقة”.