رحلة للتاريخ السعودي.. “قافلة مكة” فعالية تثري تجربة ضيوف الرحمن

تقدم فعالية “قافلة مكة”، للزوار تجربة فريدة تحاكي قوافل الحج في الماضي، بما تضمه من أنشطة تشمل ركوب الجمال، واستكشاف الطرق التاريخية والتحديات التي يواجهها الحجاج.

وتقام “قافلة مكة”، بالتزامن مع فعاليات “درب مكة 2” في حي حراء الثقافي، بمكة المكرمة.

هدف فعالية “قافلة مكة”

تهدف فعالية قافلة مكة، التي تستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة الجاري، إلى تقديم رحلة للزوار في تاريخ الحج.

وتسلط الفعالية الضوء على أهمية الإبل باعتبارها وسيلة النقل الأساسية والمرنة لتغطية مسافات شاسعة أثناء الحج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ومن خلال تقديم رؤى ثقافية وإسلامية بشكل جذاب، تستفيد الفعالية، من العروض الطبيعية، والتاريخية لمكة المكرمة، لإثراء التجربة الدينية، والثقافية للحجاج، والمعتمرين.

إحياء التراث بأصول مكة الخالدة

وتسعى الفعالية إلى إحياء التراث، وتعريف الزوار بأصول مكة الخالدة، وتوفير فهم غامر للمعاني العميقة وراء رحلات الجمال القديمة.

ويمكن للمشاركين في الفعالية تعلم الجوانب العملية لإلجام، وركوب الجمال، على خطى الأجداد الذين عبروا الصحراء.

ويعزز هذا الحدث التفاعل الثقافي، ويقوي أواصر الصداقة، ويعزز الروابط الثقافية بين الأمم.

وتخلق الفعالية، بيئة يمكن للمشاركين من خلالها تجربة رحلات القوافل من الماضي بشكل واضح، وتشويق السفر من مكان إلى آخر، تمامًا كما فعل المسافرون في العصور الماضية.