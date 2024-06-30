فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسياحةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةعالم المسافرمنوعات

رحلة للتاريخ السعودي.. “قافلة مكة” فعالية تثري تجربة ضيوف الرحمن

تهدف فعالية “قافلة مكة”، إلى تقديم رحلة للزوار في تاريخ الحج، وإثراء التجربة الدينية، والثقافية للحجاج، والمعتمرين.

فريق التحرير by فريق التحرير
رحلة للتاريخ السعودي.. "قافلة مكة" فعالية تثري تجربة ضيوف الرحمن
رحلة للتاريخ السعودي.. "قافلة مكة" فعالية تثري تجربة ضيوف الرحمن

تقدم فعالية “قافلة مكة”، للزوار تجربة فريدة تحاكي قوافل الحج في الماضي، بما تضمه من أنشطة تشمل ركوب الجمال، واستكشاف الطرق التاريخية والتحديات التي يواجهها الحجاج.

وتقام “قافلة مكة”، بالتزامن مع فعاليات “درب مكة 2” في حي حراء الثقافي، بمكة المكرمة.

هدف فعالية “قافلة مكة”

رحلة للتاريخ السعودي.. "قافلة مكة" فعالية تثري تجربة ضيوف الرحمن

تهدف فعالية قافلة مكة، التي تستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة الجاري، إلى تقديم رحلة للزوار في تاريخ الحج.

وتسلط الفعالية الضوء على أهمية الإبل باعتبارها وسيلة النقل الأساسية والمرنة لتغطية مسافات شاسعة أثناء الحج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ومن خلال تقديم رؤى ثقافية وإسلامية بشكل جذاب، تستفيد الفعالية، من العروض الطبيعية، والتاريخية لمكة المكرمة، لإثراء التجربة الدينية، والثقافية للحجاج، والمعتمرين.

إحياء التراث بأصول مكة الخالدة

رحلة للتاريخ السعودي.. "قافلة مكة" فعالية تثري تجربة ضيوف الرحمن

 وتسعى الفعالية إلى إحياء التراث، وتعريف الزوار بأصول مكة الخالدة، وتوفير فهم غامر للمعاني العميقة وراء رحلات الجمال القديمة.

ويمكن للمشاركين في الفعالية تعلم الجوانب العملية لإلجام، وركوب الجمال، على خطى الأجداد الذين عبروا الصحراء.

رحلة للتاريخ السعودي.. "قافلة مكة" فعالية تثري تجربة ضيوف الرحمن

 ويعزز هذا الحدث التفاعل الثقافي، ويقوي أواصر الصداقة، ويعزز الروابط الثقافية بين الأمم.

وتخلق الفعالية، بيئة يمكن للمشاركين من خلالها تجربة رحلات القوافل من الماضي بشكل واضح، وتشويق السفر من مكان إلى آخر، تمامًا كما فعل المسافرون في العصور الماضية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...