الجيل X من الإماراتيين والسعوديين محرك سوق السفر الخليجي عام 2028

سيكون الجيل العاشر من الإماراتيين، والسعوديين محركًا رئيسيًا للنمو في قطاعات السفر، والسياحة، في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2028.

وتقود دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، سوق السفر والسياحة الخارجي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 57.5 مليار دولار بحلول عام 2028، حسب تقرير شركة Research Nester.

مسافري الجيل X يقودون نمو السوق

ووفقاً للنتائج التي توصلت إليها شركة Research Nester، وهي شركة استشارية عالمية مقرها نيويورك، فإن مسافري الجيل X من دولة الإمارات العربية المتحدة سيقودون النمو في سوق السفر والسياحة الخارجية، ومن المتوقع أن ينفقوا 18.2 مليار دولار، أو 60٪ من القيمة السوقية الإجمالية البالغة 30.5 مليار دولار، بحلول عام 2028

وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، حيث من المتوقع أن تنفق 11.1 مليار دولار، أو 41% من إجمالي القيمة السوقية لسوق السياحة الخارجية للمملكة، البالغة 27 مليار دولار، بحلول عام 2028، وفقًا للتقرير.

هيمنة الجيل x

وحسب التقرير، أن الدفع نحو تحقيق توازن أكثر ثباتًا بين العمل والحياة هو ما يدفع الجيل X، والذي يشمل الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1965 و1980.

وقالت دانييل كيرتس، مديرة معرض سوق السفر العربي:” يركز العديد من المعلقين في الصناعة على المسافرين من جيل الألفية، والجيل Z، ولكن من المنطقي تمامًا أن يهيمن الجيل X على القيمة السوقية لصادرات سوق السفر والسياحة الخارجية، في دول مجلس التعاون الخليجي نظرًا للتركيبة السكانية للمنطقة، وخاصة الإدارة العليا المغتربين”.

السفر المختلط

وغالبًا ما يتضمن نمط الحياة هذا قضاء المزيد من وقت الفراغ مع العائلات إلى جانب الجمع بين العمل والترفيه، والذي يشار إليه غالبًا باسم السفر المختلط أو “الترفيه”، وهو قطاع من المتوقع أن يصل إلى 300 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لاستطلاع صوت صناعة السفر الذي أجرته يورومونيتور.

وكشف تقرير اتجاهات مجموعة هيلتون لعام 2024 أيضًا أن 46% من العاملين بدوام كامل، والعاملين لحسابهم الخاص على مستوى العالم يخططون للسفر للعمل أو الترفيه هذا العام، مع اختلاف المستويات حسب البلد والجيل.

وفي دولة الإمارات، من المرجح أن يسافر 64% للعمل أو الترفيه هذا العام، بينما يقول 36% أنهم أكثر عرضة لتمديد رحلاتهم، ويمثل الجيل X والجيل Z مجتمعين 45% من المسافرين الذين يتبعون هذا الاتجاه.

أوروبا هي الوجهة المفضلة للسعوديين

من المتوقع أن يمثل المسافرون السعوديون المتجهين إلى أوروبا 13.2 مليار دولار أمريكي من القيمة السوقية للسفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2028، مقارنة بـ 7.4 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وفقًا للبيانات.

كانت السعودية الوجهة الأولى للسفر الدولي القادم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأخير من عام 2023، حيث تصدرت القائمة لمدة 6 أشهر متتالية، وفقًا لبيانات Wego المتخصص في السفر.