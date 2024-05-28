المطارات السعودية.. مطار الملك خالد الدولي بالمرتبة الأولى

احتل مطار الملك خالد الدولي، بالرياض المركز الأول في أبريل بين المطارات السعودية، التي تخدم 15 مليون مسافر أو أكثر سنويا، ليتفوق (بفارق ضئيل) على مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والذي كان المركز الأول الشهر السابق، حسبما ذكرت هيئة الطيران المدني (GACA) في تقريرها الشهري.

كيف يتم ترتيب المطارات السعودية

وتتبع هيئة مراقبة الطيران 11 مقياسًا بشأن تجربة الركاب، لتحديد ترتيب قائمة المطارات السعودية، بما في ذلك تأخير الرحلات، وتسجيل الوصول، والأمن، ومراقبة الجوازات والجمارك، وتوافر الأصول، وتأخير الرحلات، وخدمات المساعدة للأفراد ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

الترتيب حسب عدد المسافرين

وفي فئة 5-15 مليون مسافر، تصدر مطار الملك فهد الدولي بالدمام القائمة، يليه مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وفق تقرير الهيئة.

واحتل مطار أبها الدولي، بعسير المركز الأول في فئة 2-5 مليون مسافر، يليه مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان. وأخيرا، في فئة المطارات التي تستقبل أقل من مليوني مسافر سنويا، تصدر مطار القيصومة – حفر الباطن القائمة، متفوقا على أقرانه من حيث زمن الانتظار الأقل لرحلات المغادرة.

فئة المطارات المحلية

جاء مطار عرعر المحلي في المرتبة الأولى، حيث تفوق على أقرانه من خلال توفير فترات انتظار أقصر لرحلات المغادرة، والوصول.