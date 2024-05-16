بشروط خاصة.. الصين تمنح إقامات بدون تأشيرة لمدة 15 يوماً

اتخذت الصين قرارا جديدا يستهدف تنشيط السياحة الوافدة، من خلال المسافرين القادمين إلى البلاد عبر الرحلات البحرية الدولية .

وقالت الحكومة إن هؤلاء المسافرين أصبح بإمكانهم الدخول إلى المدن والإقامة في عدد من المقاطعات لمدة تصل إلى 15 يوماً دون تأشيرة.

وتتطلب اللوائح من هؤلاء المسافرين الدخول عن طريق أحد الموانئ الساحلية للرحلات البحرية في البلاد والبالغ عددها 13 ميناءً، بحسب اللوائح الخاصة بالإدارة الوطنية للهجرة، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وتنص لوائح الإدارة الوطنية للهجرة، على أن يكون المسافرون القادمون إلى الصين ضمن مجموعة سياحية تتألف من شخصين على الأقل في رحلة بحرية تنظمها وكالة سفر صينية ويغادرون البلاد على السفينة نفسها.

كما تشير اللوائح إلى أن المجموعات السياحية بإمكانها السفر من الموانئ إلى المعالم السياحية في بكين بجانب المناطق الساحلية والبلديات.

ووفقا للبيان الصادر عن الإدارة الوطنية للهجرة، فإن التنفيذ الكامل لسياسة الدخول دون تأشيرة أمام السياح الأجانب الذين يسافرون بالسفن هو مسألة هامة لتسريع تنمية اقتصاد الرحلات البحرية الصينية.

أما فيما يخص السائحين القادمين من خلال الرحلات الجوية سيخضعون لمتطلبات التأشيرة الموجودة مسبقاً في ميناء الدخول.

وحقق نشاط الرحلات البحرية خطوات كبيرة خلال عام 2023 -2024، حيث نفذت السفينة السياحية Adora Magic City – أول سفينة سياحية مصنوعة محلياً- أول رحلة بحرية لها في الأول من يناير 2024.

الدول المسموح لمواطنيها زيارة الصين دون تأشيرة

وتسمح الصين بدخول البلاد دون تأشيرة ولمدة إقامة قصيرة أمام السياح من عدد من الدول بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وبلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا الصين العام الماضي 35 مليون سائح، ومع ذلك فإن تلك المستويات هي أقل بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا البالغة 97 مليون سائح.