الصين تسمح لـ 5 فئات بدخول أراضيها بدون فيزا

قررت الصين اليوم تنفيذ سياسة أحادية الجانب للإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر العادية من دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا على أساس تجريبي، وفقاً للبيان المنشور على حساب وزارة الخارجية الصينية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أوردت وكالة “شينخوا” الصينية الرسمية.

وقال البيان المنشور على الإنترنت إنه اعتباراً من أول كانون الأول / ديسمبر 2023 وحتى 30 تشرين الثاني نوفمبر 2024، يجوز لحاملي جوازات السفر العادية من مواطني الدول الست المذكورة دخول الصين بدون تأشيرة لممارسة الأعمال التجارية والسياحة وزيارة الأقارب والأصدقاء والعبور لمدة لا تزيد على 15 يوماً.

وأوضح البيان أن الأشخاص المنتمين لهذه الدول الست الذين لم يستوفوا متطلبات الإعفاء من التأشيرة ما زالوا بحاجة إلى الحصول على تأشيرة قبل دخول الصين، لافتا إلى أن هذه السياسة ستساعد في تعزيز التبادلات الشعبية وستخدم التنمية عالية الجودة والانفتاح رفيع المستوى.

وقد أكدت وزارة الأمن العام والإدارة الوطنية للهجرة ووزارة الخارجية في الصين أن المسافرين من عشرات الدول يمكنهم دخول الصين من خلال العديد من خطط الإعفاء من التأشيرة.

ويمكن لحاملي جوازات السفر من 54 دولة، بما في ذلك أستراليا واليابان والولايات المتحدة ودول في جميع أنحاء أوروبا، الوصول إلى جزء كبير من البر الرئيسي للصين عبر المطارات الدولية. وأضافت الصين النرويج إلى القائمة اليوم الجمعة.

ويمكن للمطارات في مدن مثل بكين، وشنغهاي، وشيان، وتشنغدو، وتشونغتشينغ، وغويلين، وكونمينغ، وتشينغداو، وشنيانغ، ووهان، وشيامن، ومقاطعة غوانغدونغ ومجموعة شنغهاي-جيانغسو- تشجيانغ السماح بالوصول بدون تأشيرة لركاب الترانزيت لمدة تتراوح من 72 إلى 144 ساعة.

ويجب على المسافرين البقاء داخل المدينة المحددة أو المقاطعات المحيطة بها طوال فترة الترانزيت بأكملها.

كما تسمح مقاطعة هانيان الجزيرة الاستوائية لمواطني 59 دولة بالدخول بدون تأشيرة ومجاناً.

ويحتاج الزوار فقط إلى شراء تذكرة طيران ذهاباً وإياباً إلى البوابتين الرئيسيتين بالمقاطعة، سانيا أو هايكو، وملء استمارة الوصول على متن الطائرة.

وكانت المقاطعة تطلب من الزوار بدون تأشيرة حجز رحلاتهم من خلال وكالات السفر في هاينان، لكنها ألغت هذا الشرط رسمياً، وفقاً لما ذكره وكيل الهجرة في عاصمة المقاطعة هايكو.

ومع ذلك، لا يُسمح للمسافرين بزيارة أجزاء أخرى من الصين خلال 30 يوماً ما لم يكن لديهم تأشيرة.

كما يمكن لمواطني أي دولة لها علاقات دبلوماسية مع الصين الانضمام إلى المجموعات السياحية التي تنظمها وكالات مقرها في هونغ كونغ أو ماكاو لدخول مدن معينة في مقاطعة غوانغدونغ المجاورة.

ويجوز للمجموعات السياحية دخول غوانغدونغ عن طريق البر أو البحر أو الجو لمدة 144 ساعة، مع وجود العشرات من خطوط الحافلات والسكك الحديدية والعبارات التي تربط المقاطعة بهونغ كونغ.

كما يمكن للمجموعات السياحية المكونة من شخصين على الأقل الذين يصلون إلى الصين عبر محطة شنغهاي ووسونغكو الدولية للرحلات البحرية البقاء على الشاطئ لمدة تصل إلى 15 يوماً بدون تأشيرات.

وبموجب اللوائح، يجب أن تكون وكالة السفر مسجلة في البر الرئيسي للصين ويجب على المجموعة السياحية بأكملها الدخول إلى الصين والخروج منها في الوقت نفسه.

وخلال 15 يوماً، يمكن للزوار الذهاب إلى بكين وأي جزء من الساحل الصيني به موانئ بحرية، من مقاطعة لياونينغ في الشمال وحتى مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية، بالإضافة إلى منطقة غوانغشي التي تتمتع بحكم ذاتي لقومية تشوانغ المتاخمة لفيتنام في الجنوب.