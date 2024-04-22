تعرف على تفاصيل مشروع “الزلال” في الدرعية

أعلنت شركة الدرعية اليوم عن تفاصيل مشروعها “الزلال”، والذي يُعد إضافة مميزة للمشهد العقاري والثقافي في منطقة الدرعية التاريخية.

يمتد المشروع على مساحة واسعة تصل لـ 14 ألف متر مربع، ويتوقع أن يوفر وظائف لنحو 500 شخص، ضمن منطقة البجيري، المطلة على وادي حنيفة وحي الطريف التاريخي، ومن المقرر افتتاحه في النصف الأول من عام 2025.

يأتي مشروع الزلال ضمن استراتيجية شركة الدرعية لتعزيز التنمية المحلية وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الحضور الثقافي والسياحي في المنطقة. من المتوقع أن يكون المشروع عاملاً محفزًا لنمو الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة الدرعية كواحدة من الوجهات المتميزة على الصعيد الوطني والعالمي.

ويجري حالياً التفاوض لتأجير مواقع لعدة علامات تجارية عالمية شهيرة، التي تتطلع إلى افتتاح أعمالها في المملكة للمرة الأولى، بالإضافة إلى شركات محلية مختلفة الأنشطة.

ملامح مشروع الزلال:

تنوع الاستخدامات: يشمل المشروع مباني مكتبية تصل مساحتها إلى 6 آلاف متر مربع، إضافة إلى 12 مساحة تجارية متنوعة تبلغ نحو 8 آلاف متر مربع.

يشمل المشروع مباني مكتبية تصل مساحتها إلى 6 آلاف متر مربع، إضافة إلى 12 مساحة تجارية متنوعة تبلغ نحو 8 آلاف متر مربع. الجذب السياحي والثقافي: يتميز المشروع بموقع استراتيجي بجوار مطل البجيري الشهير، ويقع بالقرب من مركز الدرعية لفنون المستقبل وفندق باب سمحان.

يتميز المشروع بموقع استراتيجي بجوار مطل البجيري الشهير، ويقع بالقرب من مركز الدرعية لفنون المستقبل وفندق باب سمحان. التزام بالاستدامة والتقنيات المتقدمة: يتم تطوير مشروع الزلال وفق معايير عالية للاستدامة، ويستخدم أحدث التقنيات للحفاظ على البيئة وجودة الحياة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: “نحن حالياً في مراحل متقدمة من المفاوضات مع شركات عالمية ومحلية مهتمة بالاستفادة من الموقع المتميز للمشروع في قلب الدرعية، ومن التشكيلة المتنوعة للمساحات التجارية والمطاعم والمقاهي والمكاتب الإدارية المتاحة.

نحن نعمل بنشاط على مشروع البناء والتشييد، حيث من المتوقع أن يحافظ مشروع الزلال على الزخم المتزايد في الدرعية. عند افتتاحه، سيستفيد المشروع من زيارة الآلاف من الزوار الذين يأتون يومياً إلى مطل البجيري، ليصبح أحدث منطقة متكاملة في خريطتنا التطويرية الرئيسية التي تتطور بسرعة.

سيتم أيضاً بناء مواقف سيارات تحتية تتسع لـ 1400 مركبة، وستكون سهلة الوصول إليها، مرتبطة مباشرة بوادي حنيفة وطريق الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر منطقة خاصة لوسائل النقل العام ومنطقة مخصصة للمشاة.