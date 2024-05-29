السعودية ترفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين السريع في موسم الحج

كشفت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، عن رفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين السريع في موسم الحج لعام 1445 هجرية.

موسم الحج

وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، قالت الخطوط الحديدية السعودية “سار” إن قطار الحرمين السريع مستعد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وكشفت الخطوط الحديدية السعودية عن خطة تشغيلية لموسم الحج هذا العام عبر الخط الحديدي الذي يبلغ طوله نحو 453 كيلومترا.

ويضم قطار الحرمين السريع 5 محطات، حيث يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، والمحطات الخمس هي:

1 ـ محطة مكة المكرمة.

2 ـ محطة جدة الرئيسية (السليمانية).

3 ـ محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

4 ـ محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

5 ـ محطة المدينة المنور.

خطة قطار الحرمين

وقالت الخطوط الحديدية السعودية إن الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع تضم ما يلي:

1 ـ زيادة في أعداد المقاعد المتاحة لحجاج بيت الله الحرام عن العام الماضي.

2 ـ الزيادة في أعداد مقاعد قطار الحرمين السريع تبلغ نحو 100 ألف مقعد.

3 ـ بعد الزيادة ارتفع عدد مقاعد قطار الحرمين السريع إلى 16 مليون مقعد.

4 ـ إضافة 430 رحلة جديدة لقطار الحرمين السريع خلال موسم الحج.

5 ـ عدد الرحلات في الخطة التشغيلية للعام الجاري ارتفع إلى 3800 رحلة.

6 ـ أعداد رحلات قطار الحرمين السريع أيام الذروة تصل إلى 126 رحلة.

وقالت “سار” إن الخطة التشغيلية الجديدة يتم تطبيقها بداية من شهر ذي القعدة وحتى 19 ذي الحجة.

ما هو قطار الحرمين السريع؟

1 ـ أحد أسرع 10 قطارات ركاب في العالم.

2 ـ سرعته تبلغ 300 كيلومتر في الساعة.

3 ـ يعمل بأسطول مؤلف من 35 قطارا.

4 ـ طاقته الاستيعابية تبلغ 417 مقعدا للقطار الواحد.

5 ـ القطارات صديقة للبيئة بصفر انبعاثات كربونية.

6 ـ دور رئيسي في الحفاظ على البنية التحتية للطرق بإزاحة آلاف الحافلات.