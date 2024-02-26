فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تدشن طريقاً برياً مختصراً لربط سريع بين قطر و الأمارات

المشروع يهدف إلى تعزيز الترابط بين المدينة الصناعية بالجبيل وعدد من المدن الصناعية والمنافذ الحدودية، كما يسهم في اختصار ساعة من زمن الرحلة للراغبين في الذهاب لدولتَيْ قطر والإمارات

فريق التحرير by فريق التحرير

دشت المملكة العربية السعودية، طريق (الظهران– العقير– سلوى)، الذي نفذته الهيئة العامة للطرق لاختصار زمن التنقل بين المدن والمحافظات ومع الدول الحدودية وأهمها دولتي قطر والأمارات من خلال ربط خليجي مشترك.

 بلغت تكلفة المشوع 199 مليون ريال، بطول 66 كم،  الطرق مزدوج ومسارين لكل اتجاه، حيث أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، خلال حفل التدشين، أن الطريق سيسهم في تسهيل حركة المرور، واختصار زمن التنقل بين المدن والمحافظات ومع الدول الشقيقة.

ويتضمن المشروع تنفيذ تقاطع على طريق “الهفوف – سلوى”، ويشمل جسرين، وتنفيذ 25 منشأة تصريف على كامل طول المشروع.

و أشار إلى هذا المشروع ضمن جملة من المشاريع السعودية، في دعم تطوير البنية التحتية، وتعدد وسائل النقل وجعلها أكثر أماناً، و تنفيذ وإنشاء شبكات الطرق الرئيسية والفرعية، والتي تُعَدّ أحد أهم الممكنات للعديد من القطاعات الحيوية والواعدة .

بدوره أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الترابط بين المدينة الصناعية بمحافظة الجبيل وعدد من المدن الصناعية والمنافذ الحدودية، كما يسهم الطريق الجديد في اختصار ساعة من زمن الرحلة للراغبين في الذهاب لدولتَيْ قطر والإمارات العربية المتحدة الشقيقتين، بالإضافة لنقل حركة الشاحنات العابرة إلى المنافذ الحدودية، ومناطق المملكة خارج النطاق العمراني، مع اختصار زمن الرحلة بين المدن الصناعية والمنافذ الحدودية.

وأضاف أن المشروع يسهم في استكمال ربط عدد من الطرق الرئيسية بالمنطقة (طريق الظهران- الجبيل وطريق أبو حدرية وطريق الرياض- الدمام السريع وطريق الظهران- بقيق- الأحساء وطريق الهفوف- سلوى)، وتنمية الحركة السياحية لشاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، بالإضافة إلى مساهمة الطريق في رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي لتكون ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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