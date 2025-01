سباق بين فيسبوك وتويتر حول التجارة الإلكترونية

ويشير تحليل لرويترز إلى أن منصات التواصل الاجتماعي، بقيادة «فيسبوك»، ومن ورائها «يوتيوب»، و«سناب»، إضافة إلى «تويتر» وغيرها، تستثمر في ميزات التسوق الإلكتروني بشكل كبير، دافعة أرقام المبيعات نحو مستويات قياسية. وهو موضوع أسهم بشكل جزئي وسريع في نمو الأرقام الفصلية التي حققتها شركات التكنولوجيا مؤخراً.

وأعلن مسؤول كبير في انستاغرام أن التسوق يتصدر توجهات المنصة حاليا ضمن توجهات أخرى.

وأطلقت تويتر هذا الاسبوع خيار الشراء، لحسابات الشركات فقط، على منصتها وذلك على نطاق تجريبي في الولايات المتحدة ضمن أجهزة أبل في الوقت الراهن.

We’re introducing a new bid unit. Meet 15s view!

Learn more about the new bid unit that — in early testing — is driving our highest video completion rates ever.

— Twitter Business (@TwitterBusiness) June 24, 2021