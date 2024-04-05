تفاصيل تصفية “سينومي ريتيل” لـ 18 علامة تجارية أخرى هذا العام

تخطط “سينومي ريتيل” (Cenomi Retail)، لإنهاء بيع 18 أصولًا إضافية للعلامة التجارية هذا العام في الوقت الذي تمضي فيه قدمًا في استراتيجية الترشيد.

وتعد هذه الخطة هي المرحلة الـ3 من البرنامج الذي بدأ 2023 حيث تتطلع “سينومي ريتيل”، وهي أكبر بائع تجزئة في المملكة العربية السعودية، إلى تحسين العمليات من خلال تقليص حجم محفظة علاماته التجارية، والتركيز على أكثر الأسماء نجاحًا، وفق بيان للشركة.

المرحلة الثالثة من برنامج ترشيد “سينومي ريتيل”

والمرحلة الثالثة، والتي ستشهد بيع أو خروج “العلامات التجارية غير الأساسية”، ستشمل موزع Apple المتميز لشركة “سينومي ريتيل”، Aleph، والعلامة التجارية للمكياج KIKO، ومتاجر التجزئة الرياضية Decathlon، وسلسلة المتاجر المتنوعة Flying Tiger Copenhagen، من بين آخرين.

وتأمل شركة التجزئة العملاقة “Cenomi Retail”، في تحقيق عائدات بقيمة 650 مليون ريال سعودي، بحسب البيان.

وسيؤدي إكمال برنامج “سينومي ريتيل” إلى تقليص محفظتها الأساسية إلى 13 علامة تجارية من 75 علامة تجارية سابقة مع انخفاض حجم متجرها إلى 367 من 1.05 ألف حاليًا.

الأولوية للعلامات التجارية الراقية

وقالت “Cenomi Retail” إنها ستعطي الأولوية للعلامات التجارية الراقية للأزياء، والأغذية، والمشروبات، بما في ذلك علامات Inditex التجارية مثل Zara ، ولدى بائع التجزئة خططًا لتعزيز عروضه من Cinnabon وSubway و.Jamba

وهذا الأسبوع، وافق مجلس إدارة “سينومي ريتيل”، على برنامج قال إنه سيشمل بيع 24 علامة تجارية إضافية في إطار إستراتيجية التحول الخاصة به دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تخفيض رأس مال الشركة إلى 100 مليون ريال

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي أوصى فيه مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة إلى 100 مليون ريال سعودي كجزء من إعادة هيكلة رأس المال “لتعويض الخسائر المتراكمة” والتي بلغت 1.1 مليار ريال سعودي في السنة المالية 2023.

قالت شركة “سينومي ريتيل” في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها ستبيع المزيد من حقوق الامتياز لشركة عبد الله العثيم للأزياء، مضيفة خمس علامات تجارية إلى اتفاقية البيع التي وقعتها في ديسمبر مقابل عائد إضافي قدره 219 مليون ريال سعودي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من اختتام عملية بيع استراتيجية لشركة الأزياء التابعة لها Innovative Outfit Trading بالإضافة إلى حقوق الامتياز لـ 16 علامة تجارية لشركة العثيم.

وتم تقييم المعاملات بسعر إجمالي قدره 360 مليون ريال سعودي، بما في ذلك بدل المخزون المقدر، وفقًا لمتاجر التجزئة.

أكبر شركة تجزئة في المملكة

وتعد شركة “سينومي ريتيل” للتجزئة، أكبر شركة تجزئة في المملكة، والشركة الوحيدة المدرجة من نوعها في المنطقة.

وينشط بائع التجزئة حاليًا في ألف متجر في 326 مركز تسوق في تسع دول، مع علامات تجارية تشمل الملابس النسائية، والملابس الرجالية، والأطفال والرضع، والمتاجر متعددة الأقسام، والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل، هذا بالإضافة إلى تشغيل عدد من المطاعم والمقاهي منها صب واي، وسينابون.