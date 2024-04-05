فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتجزئةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعودية

تفاصيل تصفية “سينومي ريتيل” لـ 18 علامة تجارية أخرى هذا العام

بدأت “سينومي ريتيل”، المرحلة الثالثة من برنامج الترشيد، للتركيز على العلامات التجارية الأكثر نجاحا.

فريق التحرير by فريق التحرير
تفاصيل تصفية "سينومي ريتيل" لـ 18 علامة تجارية أخرى هذا العام
تفاصيل تصفية "سينومي ريتيل" لـ 18 علامة تجارية أخرى هذا العام

تخطط “سينومي ريتيل” (Cenomi Retail)، لإنهاء بيع 18 أصولًا إضافية للعلامة التجارية هذا العام في الوقت الذي تمضي فيه قدمًا في استراتيجية الترشيد.

وتعد هذه الخطة هي المرحلة الـ3 من البرنامج الذي بدأ 2023 حيث تتطلع “سينومي ريتيل”، وهي أكبر بائع تجزئة في المملكة العربية السعودية، إلى تحسين العمليات من خلال تقليص حجم محفظة علاماته التجارية، والتركيز على أكثر الأسماء نجاحًا، وفق بيان للشركة.

المرحلة الثالثة من برنامج ترشيد “سينومي ريتيل”

تفاصيل تصفية "سينومي ريتيل" لـ 18 علامة تجارية أخرى هذا العام

والمرحلة الثالثة، والتي ستشهد بيع أو خروج “العلامات التجارية غير الأساسية”، ستشمل موزع Apple المتميز لشركة “سينومي ريتيل”، Aleph، والعلامة التجارية للمكياج KIKO، ومتاجر التجزئة الرياضية Decathlon، وسلسلة المتاجر المتنوعة Flying Tiger Copenhagen، من بين آخرين.

وتأمل شركة التجزئة العملاقة “Cenomi Retail”، في تحقيق عائدات بقيمة 650 مليون ريال سعودي، بحسب البيان.

وسيؤدي إكمال برنامج “سينومي ريتيل” إلى تقليص محفظتها الأساسية إلى 13 علامة تجارية من 75 علامة تجارية سابقة مع انخفاض حجم متجرها إلى 367 من 1.05 ألف حاليًا.

الأولوية للعلامات التجارية الراقية

تفاصيل تصفية "سينومي ريتيل" لـ 18 علامة تجارية أخرى هذا العام

وقالت “Cenomi Retail” إنها ستعطي الأولوية للعلامات التجارية الراقية للأزياء، والأغذية، والمشروبات، بما في ذلك علامات Inditex التجارية مثل Zara ، ولدى بائع التجزئة خططًا لتعزيز عروضه من Cinnabon وSubway و.Jamba

وهذا الأسبوع، وافق مجلس إدارة “سينومي ريتيل”، على برنامج قال إنه سيشمل بيع 24 علامة تجارية إضافية في إطار إستراتيجية التحول الخاصة به دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تخفيض رأس مال الشركة إلى 100 مليون ريال

تفاصيل تصفية "سينومي ريتيل" لـ 18 علامة تجارية أخرى هذا العام

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي أوصى فيه مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة إلى 100 مليون ريال سعودي كجزء من إعادة هيكلة رأس المال “لتعويض الخسائر المتراكمة” والتي بلغت 1.1 مليار ريال سعودي في السنة المالية 2023.

قالت شركة “سينومي ريتيل” في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها ستبيع المزيد من حقوق الامتياز لشركة عبد الله العثيم للأزياء، مضيفة خمس علامات تجارية إلى اتفاقية البيع التي وقعتها في ديسمبر مقابل عائد إضافي قدره 219 مليون ريال سعودي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من اختتام عملية بيع استراتيجية لشركة الأزياء التابعة لها Innovative Outfit Trading بالإضافة إلى حقوق الامتياز لـ 16 علامة تجارية لشركة العثيم.

وتم تقييم المعاملات بسعر إجمالي قدره 360 مليون ريال سعودي، بما في ذلك بدل المخزون المقدر، وفقًا لمتاجر التجزئة.

أكبر شركة تجزئة في المملكة

تفاصيل تصفية "سينومي ريتيل" لـ 18 علامة تجارية أخرى هذا العام

وتعد شركة “سينومي ريتيل” للتجزئة، أكبر شركة تجزئة في المملكة، والشركة الوحيدة المدرجة من نوعها في المنطقة.

وينشط بائع التجزئة حاليًا في ألف متجر في 326 مركز تسوق في تسع دول، مع علامات تجارية تشمل الملابس النسائية، والملابس الرجالية، والأطفال والرضع، والمتاجر متعددة الأقسام، والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل، هذا بالإضافة إلى تشغيل عدد من المطاعم والمقاهي منها صب واي، وسينابون.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...