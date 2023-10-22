كشف برنامج سكني عن تجاوز عدد الزيارات لمراكز “سكني الشامل” خلال الربع الثالث من العام الجاري لأكثر من 46 ألف زيارة من المستفيدين المستحقين للدعم السكني وغير المستحقين للاستفادة من الخدمات المقدمة.





حيث يُعد المعدل الرُبعي الأعلى للزيارات منذ تأسيس المراكز؛ والتي تُمكن الزوار من تنفيذ أعمالهم وفق آلية ميسرة، وخطوات واضحة، وتكامل فعال بين المستفيدين ومقدمي الخدمات.







وأوضح “سكني” في بيان صحافي له، اليوم، أن مراكز سكني الشامل في كل من: (الرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة) مكّنت المستفيدين من إبرام ما يزيد على 939 عقد تملّك للمسكن الأول خلال الفترة نفسها؛ بقِيَم تتجاوز 877 مليون ريال؛ وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة السوق، ودعم الأسر في تملّك مساكنها؛ حيث أتاحت المراكز منذ تأسيسها حتى نهاية الربع الثالث 57 مشروعًا سكنيًّا، ومعروضاً سكنياً متاحاً في المراكز حالياً يتجاوز 17 ألف وحدة سكنية.







وأكّد البرنامج على استمرارية الدعم من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين، وتعزز من فرص تملكهم للسكن الملائم بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية لتسهيل رحلة تملكهم وفق إجراءات سهلة وميسرة.



ويقدم “سكني الشامل” في المدن الأربع، بالإضافة إلى خدمات المعروض السكني والحلول التمويلية؛ عددًا من الخدمات العقارية المرتبطة بـ(عقود الإيجار، وفرز الوحدات العقارية، وتقييم الاستدامة، وجمعيات الملاك.. وغيرها).









يُذكر أن مراكز “سكني الشامل” أحدُ قنوات “سكني”، ووجهة للمستفيد، ومظلة للمطورين العقاريين والجهات التمويلية، وتتوفر فيه العديد من الخدمات الشمولية؛ لتسهيل رحلة المستفيد في إيجاد المسكن والخدمات المرتبطة به في مكان واحد، بالإضافة لقنواته المتعددة لتقديم الخدمات، ومنها: المستشار العقاري، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًّا، وخدمات التصاميم الهندسية، والمقاول المعتمد، والإشراف الهندسي، والسوق العقاري وغيرها؛ إذ تأتي هذه الخدمات في إطار دعم المستفيدين والمساهمة في رفع كفاءة السوق تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان.