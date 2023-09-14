كشف لـ”أريبيان بزنس” مسؤول في مبيعات الوطنية للإسكان عن تصدر مساحة المجسم الهندسي لمشروعي “الخزام” و “الفرسان” إجمالي حجم مساحة المجسمات المعروضة في أجنحة “سيتي سكيب” العالمي بالرياض، كأكبر مجسم هندسي.

حيث بلغت مساحة مجسم “ضاحية الفرسان” التي تم عرض وحداتها للبيع على الخارطة 200 م2 ( 10 أمتار × 20 مترا)، و بلغت مساحة المجسم الثاني لمشروع “ضاحية الحزام”، كذلك 200م2 (10 أمتار × 20 مترا)، والقائم على مساحة 2000 متر، وهي المساحة المخصصة لجناح الوطنية للإسكان في المعرض.

وتم خلال المعرض حجز أكثر من 3,800 وحدة سكنية من الشركة الوطنية للإسكان بقيمة 3,800,000,000 ريال، في تخطي عدد زوار الجناح حاجزا ال 1000ألف زائر تم اطلاعهم على أبرز ضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان، والتعريف بالمشاريع المستقبلية في كافة مناطق المملكة بالإضافة إلى الإجابة على كافة استفساراتهم ومرئياتهما، خلال فترة المعرض الذي اختتم أعماله بالأمس.

وفي تصريحات ل “أريبيان بزنس” فسيتم خلال الأسبوعين القادمين طرح الحي الرابع من مخطط “ضاحية الخزام” للبيع على الخارطة، بعد أن تم حجز كامل الأحياء ال3 خلال فعاليات المعرض، مشيرا إلى أن “الخزام” تبلغ مساحته كمشروع جاري العمل عليه30 مليونا م2 ويضم 50 ألف وحدة سكنية، وتتراوح أسعارها ما بين 1.3 مليون ريال و 2 مليون ريال، فيما تبلغ مساحة مخطط “ضاحية الفرسان” المشروع الثاني والمطروح أمام زوار المعرض، 35 مليونا م2، وتم حجز المرحلة الأولى من المخطط بالكامل وسيتم استلام الوحدات السكنية المحجوزة بعد 3 سنوات.



وجرى خلال المعرض توقيع اتفاقيات ثنائية مع عددٍ من الشركاء الإستراتيجيين من المطورين العقاريين والجهات التمويلية، وذلك بهدف تطوير وتنفيذ الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وتصاميم عصرية ومساحات مختلفة، وفق معايير جديدة للابتكار في قطاع البناء والتشييد والتخطيط العمراني بمقاييس عالمية، بالإضافة إلى تقديم حلول تمويلية لتمكين المستفيدين من تملك مسكنهم الأول.



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كما أعلنت الشركة خلال المعرض عن تمديد عرض الـ 50 ألف ريال لمدة أسبوعين إضافية لمستفيدي سكني، وذلك تأكيدًا منها على استمرارية الدعم بما يُمكن الأسر السعودية من تملك السكن الملائم وذلك من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين وتعزز من فرص تملكهم للمساكن بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية​​​​​.



الجدير بالذكر الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى توفير خيارات سكنية متنوعة ذات طابع حضاري وبتصاميم مميزة وعصرية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية .