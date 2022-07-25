اطلاق نظام جديد للوساطة العقارية في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، أنه سيبدأ العمل بنظام الوساطة العقارية الجديد الذي يعتبر أحد أبرز ممكنات تطوير القطاع العقاري وحوكمته، وخدمة المستفيدين منه، بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولفتت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.

وينص النظام على منع ممارسة الوساطة العقارية وتقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار وفق اللائحة التنفيذية التي حددت أحكامه وشروطه وإجراءاته ومدته.

وبحسب أحكام النظام فإن من يمارس نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص يعاقب، وكذلك بالنسبة لمن يقدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص أو من يقدم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية، إذْ تشمل لائحة العقوبات الإنذار وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة)، كما تشمل إلغاء الترخيص وفرض غرامة لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال، ويجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة.

وأكد البيان أن النظام أوكل للهيئة العامة للعقار المهام المتعلقة باعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وكذلك اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية وإعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات لتحفيز ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وتحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه، وتحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.