مذيع أمريكي يجري مقابلة مع الرئيس الإيراني

أعلن اليوم مذيع قناة فوكس نيوز السابق، تاكر كارلسون، عن نيته بث مقابلة صحفية أجراها مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والتي ستُنشر خلال يوم أو يومين. برر كارلسون المقابلة بقوله إن للأمريكيين “حقًا إلهيًا” في الحصول على جميع المعلومات، وخاصةً تلك المتعلقة بدولةٍ خاضت الولايات المتحدة معها صراعًا مؤخرًا. ويتوقع كارلسون الانتقادات، لكنه يعتقد أن على الجمهور أن يكون قادرًا على تكوين آرائه الخاصة بعد الاستماع مباشرةً إلى الزعيم الإيراني، حتى لو لم يُصدق كل ما يُقال. وأشار كارلسون إلى أنه تجنّب عمدًا الإجابة عن أسئلة حول تأثير الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على البرنامج النووي الإيراني، معتقدًا أنه لن يحصل على إجابات صادقة. ويهدف كارلسون من المقابلة إلى تزويد الجمهور الأمريكي بمزيد من المعلومات لمساعدتهم على تكوين آرائهم الخاصة. ولا تعد مقابلة تاكر كارلسون المرتقبة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حادثة معزولة في ما يتعلق بمقابلات الصحفيين الأمريكيين لقادة دول تُعتبر معادية للولايات المتحدة. فهناك فرص يسعى من خلالها العديد من الصحفيين الأمريكيين البارزين إلى مقابلة هذه الشخصيات، وكثيرًا ما يواجهوا انتقادات، لكنهم يدافعون عن اختياراتهم باعتبارها جزءًا أساسيًا من الصالح العام وإعلام الجمهور.

سوابق وأمثلة البارزة

سبق أن أجرى تاكر كارلسون مقابلة بارزة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير 2024، وكان أول صحفي غربي يفعل ذلك منذ النزاع الروسي الأوكراني في عام 2022. أثارت هذه المقابلة جدلًا وانتقادات كبيرة من العديد من الصحفيين والمعلقين الذين اتهموا كارلسون بتوفير منصة لدعاية بوتين وعدم مواجهته بشكل كافٍ. ومع ذلك، أكد كارلسون على ضرورة أن يستمع الأمريكيون مباشرةً إلى بوتين.

روبرت ماكنيل وآية الله الخميني

في عام ١٩٧٨، سافر روبرت ماكنيل من برنامج “نيوز آور” على قناة “بي بي إس” إلى فرنسا لإجراء مقابلة مع آية الله روح الله الخميني، الذي كان في المنفى آنذاك. كانت هذه أول مقابلة تلفزيونية مطولة يُجريها الخميني، مُقدمةً لمحة نادرة عن القائد الذي سيقود الثورة الإيرانية قريبًا.

روبرت ماكنيل وفيدل كاسترو في عام ١٩٨٥ حيث أجرى ماكنيل أيضًا مقابلة مهمة مع الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، وكانت أول مقابلة تلفزيونية أمريكية رئيسية له منذ ست سنوات. استمرت المحادثة أكثر من أربع ساعات وبُثت على مدار أربع ليالٍ.

بيتر أرنيت وأسامة بن لادن

كان الصحفي الحائز على جائزة بوليتزر، بيتر أرنيت، والمعروف بتغطيته لحربي فيتنام والخليج، أحد الصحفيين الغربيين القلائل الذين أجروا مقابلة مع أسامة بن لادن. قدمت هذه المقابلات، التي أُجريت في منتصف التسعينيات، رؤىً نادرة حول هذه الشخصية التي ستُصبح لاحقًا شخصيةً سيئة السمعة عالميًا.

مقابلات أخرى لبرنامج بي بي اس نيوز أور

يجمع الأرشيف الأمريكي للبث العام (PBS NewsHour) مقابلات مع شخصيات عالمية مثل معمر القذافي (ليبيا)، وحافظ الأسد (سوريا)، وفرديناند ماركوس (الفلبين). هدفت هذه المقابلات، التي غالبًا ما أُجريت في لحظات تاريخية مهمة، إلى تقديم رؤى فريدة حول شخصيات تُشكل السياسة العالمية. والقاسم المشترك في العديد من المقابلات ، وعلى غرار مبرر كارلسون المُعلن للمقابلة الإيرانية، هو حجة الصحفيين بأن إتاحة الوصول المباشر إلى هؤلاء القادة، حتى أولئك المعادين للمصالح الأمريكية، أمرٌ حيويٌّ للجمهور الأمريكي لفهم القضايا الدولية المُعقدة وتكوين آرائهم بضوء المعلومات المتوفرة. ومع ذلك، فإن مثل هذه المقابلات غالباً ما تتعرض لانتاقادات بزعم إضفاء الشرعية أو تضخيم روايات الأنظمة المعادية عن غير قصد.