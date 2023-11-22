شهادة البورد الطبي السعودي، هي شهادة طبية تساعد الطالب على اكتساب عدد من المهارات، والقدرات، والخبرات العلمية، التي تجعله متميزا عن غيره، لهذا يعد واحدا من أهم الشهادات التي تصدرها السعودية في العديد من المجالات العلمية، وخاصة المجال الطبي.

ما هي شهادة البورد الطبي السعودي؟

شهادة البورد الطبي السعودي، تأتي بعد تدريب خاص يستمر لسنوات في البرامج المعتمدة، وهي شهادة تؤكد تميز وتدريب الطبيب، واجتيازه لاختبار أو اثنين تمنحه كل المهارات، والمعايير المطلوبة في التخصص الذي اختاره، وهي تجعل الطبيب أكثر تأهيلا، ومناسب للعمل أكثر في المستشفيات والمراكز الطبية.

أهداف شهادة البورد الطبي السعودي؟

تهدف شهادة البورد السعودية إلى تحقيق العديد من الأهداف على رأسها ما يلي، وذلك حسب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

– تنفيذ الأطباء في كافة التخصصات تطبيقات عملية.

– تساعد في تقويم شامل لجميع المستشفيات، والمراكز الطبية.

– المساهمة في تنفيذ خطط تطوير المجال الطبي.

– القيام بعدد كبير من الأبحاث العلمية في كافة التخصصات الطبية.

– تطوير الأداء المهني للأطباء في جميع التخصصات الطبية.

الفرق بين البورد والزمالة والماجستير

تختلف شهادة البورد، عن شهادة الماجستير، والزمالة، وفيما يلي أهم الفروق بينهم:

شهادة البورد

هي فترة عمل، أو تدريب تستمر من 3 إلى 5 سنوات، يحصل عليها الطبيب المقيم في تخصص عام، مثل الجراحة، أو الجراحة التجميلية، أو جراحة العظام، أو الجراحة التجميلية، أو المسالك البولية، ويكون بعدها الطبيب، دكتور أخصائي.

شهادة الزمالة

شهادة الزمالة، يتم الحصول عليها بعد الحصول على شهادة البورد، وهي دراسة تخصص دقيق، متفرع من ضمن التخصصات العامة، لمدة عامين إلى 3 أعوام، يطلق علي الطبيب بعدها على لقب استشاري.

وعلى سبيل المثال فأن شهادة الزمالة، في تخصص الجراحة العامة، تكون في تخصصات دقيقة، مثل جراحة الكبد، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة الأطفال، والبنكرياس، أما التخصص العام في الطب الباطني، فيكون في تخصصات أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي.

شهادة الماجستير

شهادة الماجستير، هي شهادة من النظام البحثي وتعتمد بشكل كبير على العلم النظري، ووتقديم الرسائل البحثية والعلمية المتعلقة بالتخصصات الأكاديمية.

ويقوم الذي أنهى الماجستير بتدريس الطلاب، والجامعيين، وطلاب المعاهد، وهو عكس الزمالة، والبورد، التي تمارس الأنشطة العملية والتدريب الإكلينيكي، وعبارة عن برامج متكاملة كشهادة مهنية.

شروط التقديم على برامج الدراسات العليا لشهادة البورد

– الحصول على شهادة البكالوريوس في الطب من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من جامعات معترف بها.

– شهادة إتمام سنة الامتياز.

– السجل الأكاديمي كاملاً.

– اجتياز اختبار الرخصة المهنية السعودي الذي تعقده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على ألا تتجاوز مدة صلاحية الاختبار 5 سنوات خلال فترة التقديم.

– أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

شروط التسجيل في شهادة البورد والدبلومات

– سداد الرسوم التدريبية للسنة الأولى.

– شهادة إتمام سنة الامتياز.

– التصنيف والتسجيل على درجة متدرب (طبيب متدرب، ممرض متدرب، أخصائي متدرب، صيدلي متدرب).

– توضيح الحالة الوظيفية (على رأس العمل أو ليس على رأس العمل).

– رفع الإيفاد في حال كان لديه راعي وظيفي خلال فترة التدريب كاملة.

شروط التقدم للبورد السعودي في التخصصات الدقيقة

متطلبات التقديم على التخصصات الدقيقة لبرامج الدراسات العليا وتخصصات زمالات الاتفاقيات:

– إرفاق مختصر السيرة الذاتية (CV)

– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الاختصاص السعودية في التخصص العام أو ما يعادلها (شهادة تصنيف مهني على درجة نائب أول)، أو اجتياز الاختبار الكتابي لشهادة الاختصاص السعودية “البورد السعودي” شريطة الحصول على شهادة الاختصاص “البورد السعودي” في التخصص العام قبل الجلوس للاختبار النهائي في التخصص الدقيق.

– أن يكون لائقا طبياً وفقاً لاحتياج المهنة المتقدم عليها.

– أن يتعهد المتقدم بتسديد كامل رسوم التدريب والاختبارات والشهادات.

شهادة الاختصاص السعودية “البورد السعودي” للصيدلة السريرية

متطلبات التقديم على شهادة الاختصاص للصيدلة السريرية

– أن يكون المتقدم من متدربي السنة الثانية لشهادة دبلوم الصيدلة السريرية مع العلم بأن اجتياز الامتحان الكتابي شرط لقبول برامج شهادة الاختصاص “البورد السعودي” السعودية للصيدلة السريرية.

– أو أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم الصيدلة السريرية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– أو أن يكون حاصل على شهادة الإقامة في الصيدلة المعترف بها من الجمعية الأمريكية للنظام الصحي الصيدلاني (ASHP).

متطلبات التقديم لأهلية الدخول لاختبارات الهيئة لحملة الماجستير أو الدكتوراه لتخصصات طب الأسنان من الجامعات الوطنية:

متطلبات التقديم لشهادة البورد الطبي السعودي

– وثيقة التخرج من برنامج الماجستير أو الدكتوراه.

– إرفاق وثيقة البكالوريوس.

– السجل الأكاديمي كاملاً.

– سجل الحالات (Logbook) المستكمل أثناء البرنامج مع تصديق مدير البرنامج.

– المنهج العلمي المعتمد من الجامعة والذي تم تطبيقه أثناء الدراسة.

– تصنيف مهني لا يقل عن درجة (نائب).

– يجب ألا تقل مدة التدريب الإكلينيكي للمتقدم خلال برنامج الماجستير عن 3 سنوات تدريبية.

خدمة التقديم لأهلية الدخول لاختبارات الهيئة لحاملي شهادة إكمال التدريب من الجامعات الخارجية (أمريكا ، كندا ، أستراليا) في تخصصات الطب البشري والأسنان.

متطلبات التقديم

– شهادة المؤهل الحاصل عليه.

– سجل حالات رسمي (Logbook) المستكمل أثناء البرنامج.

– السيرة الذاتية.

– شهادة حسن سيرة وسلوك أو شهادة (Good Standing) من المرجع الدراسي.

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