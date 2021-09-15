الغاز المصري يصل لبنان مع نهاية العام الجاري

واشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري لبلومبرغ خلال مؤتمر إلى تقديره بوصول الغاز المصري إلى محطة دير عمار اللبنانية بنهاية العام الجاري.

وكان وزراء الطاقة من الدول الأربع (سوريا ولبنان ومصر والأردن، قد اتفقوا خلال اجتماع في الأردن الأسبوع الماضي على وضع تفاصيل خطة لاستئناف شحنات الغاز المصري والكهرباءِ الأردنية إلى لبنان، وسيزوَّدُ لبنانُ بالغاز المصريّ عبر سورية، وذلك عن طريق خطّ الغاز العربيّ. وهذا الخطّ يمتدّ من العريش في مصر، مرورا بالعقبة، ويتجه بعدها شمالا في الأراضي الأردنيّة حتى سوريا.

وسيساعد الغاز في تغذية محطة دير عمار لتوليد الكهرباء في لبنان بقدرة 450 ميغاوات.

وقال الملا إن دول الجوار ستحتاج إلى وقت لتقييم البنية التحتية التي تربطها بلبنان الذي طلب 60 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي. وقال وزير النفط السوري بسام طعمة بعد الاجتماع الأسبوع الماضي إن خط الأنابيب سيحتاج أيضًا إلى الإصلاح قبل استخدامه مرة أخرى. وأضاف أن كل دولة معنية سترسل من جانبها فرقًا فنية لتفقد خط الأنابيب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وسيساعد الاتفاق لبنان ، الذي يعاني من انقطاع التيار الكهربائي المتفاقم وسط أزمات اقتصادية وسياسية حادة. قالت دوروثي شيا ، السفيرة الأمريكية في لبنان ، لقناة العربية إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع مصر والأردن والبنك الدولي لإيجاد حلول مستدامة لاحتياجات لبنان من الطاقة.

كان خط الغاز العربي ينقل الغاز المصري في السابق إلى لبنان عبر الأردن وسوريا ، لكن الطلب المحلي المتزايد أعاق صادرات مصر قبل سلسلة من الهجمات على الخط في سوريا التي مزقتها الحرب ، والتي أغلقت هذا الطريق أمام الغاز إلى لبنان تمامًا قبل نحو عقد من الزمان.