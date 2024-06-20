فريق التحرير by فريق التحرير

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مصدر توقع صفقة بـ 12.62 مليار درهم للاستحواذ على “تيرنا انرجي”

تعد هذه الصفقة الأكبر من نوعها في قطاع الطاقة ضمن بورصة أثينا، وواحدة من الأكبر في سوق الطاقة المتجددة الأوروبي.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” اليوم عن توقيع اتفاقية مع “جي إي كيه تيرنا اس ايه” ومساهمين آخرين في شركة “تيرنا انرجي اس ايه” للاستحواذ على نسبة 67% من الأسهم في “تيرنا انرجي” عند إتمام الصفقة، والتي تخضع لاستيفاء الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية.

وتعد هذه الصفقة الأكبر من نوعها في قطاع الطاقة ضمن بورصة أثينا، وواحدة من الأكبر في سوق الطاقة المتجددة الأوروبي.

مصدر

وتبلغ قيمة الصفقة والعرض النقدي اللاحق لشراء الأسهم المتبقية للاستحواذ على “تيرنا انرجي” 9.47 مليار درهم (2.4 مليار يورو)، في حين تبلغ القيمة الإجمالية للشركة 12.62 مليار درهم (3.2 مليار يورو).

وتمتلك “تيرنا انرجي” سجلاً حافلاً يمتد على مدار أكثر من 25 عاماً في تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة.

وتعزز هذه الصفقة استراتيجية “مصدر” الهادفة لبناء محفظة مشاريع عالمية للطاقة المتجددة بقدرة 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

وسيواصل جورجيوس بيريستيريس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “تيرنا إنيرجي”، وإيمانويل ماراجوداكيس، الرئيس التنفيذي للشركة، أداء مهامهما الحالية بعد استكمال الصفقة والعمل مع شركة “مصدر” خلال المرحلة القادمة من نموها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...