أعلنت شركة توزيع الغاز الطبيعي عن استلامها خطاباً رسمياً من شركة “أرامكو”، يتضمن تعديلات في أسعار الغاز الطبيعي اعتبارًا من الأول من يناير.



هذا الإعلان يأتي كجزء من التحولات الاقتصادية المستمرة في سوق الطاقة العالمية.



وفقًا لبيان نشرته “تدول” أمس للشركة، أنه من المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثير مالي ملحوظ على الإيرادات السنوية للشركة.



ومع ذلك، أكدت الشركة أن هذه التغييرات الحالية لن تؤثر بشكل كبير على الأرباح الصافية للشركة خلال الفترة القادمة.



يأتي هذا القرار في سياق الظروف الاقتصادية المتغيرة على المستوى العالمي والتي شهدت تقلبات في أسعار الطاقة، مما دفع الشركات العالمية لضرورة مراجعة استراتيجياتها الاقتصادية والتكيف مع التغيرات الحالية.



من المتوقع أن يكون لهذا الإعلان تأثيرًا واضحًا على قطاعات مختلفة في الاقتصاد، بما في ذلك القطاع الصناعي والتصنيعي وحتى القطاع الاستهلاكي.



ومن المتوقع أن يلمس المستهلكون والشركات هذه التغييرات المحتملة في الأسعار والتخطيط لتأثيرها على التكاليف والنفقات المستقبلية.

تأسست الشركة عام 2000، بموجب ترخيص وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وذلك لتزويد مصانع المدينة الصناعية الثانية في الرياض بالغاز الجاف. بدأت المرحلة الأولى بتزويد الغاز الجاف في عام 2002م لعدد (21) مصنعا ً.

وتقوم الشركة بالتوسع المستمر في إمداد الغاز للمصانع الأخرى ، حيث يبلغ عدد المصانع المستهلكة للغاز حالياً (66) مصنعاً، يتم تزويد الشركة بالغاز الطبيعي من شركة أرامكو السعودية عبر خط أنبوب رئيسي، وذلك وفقا للموقع الرسمي للشركة.