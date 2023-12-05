نظام نور.. ما هي الخدمات التي يقدمها؟ وكيف تحصل على النتيجة

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا، أصبح من الضروري مواكبة هذه التطورات في مجال التعليم، ويأتي نظام نور وهو بوابة إلكترونية شاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومديري المدارس.

وتعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي، حيث أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم.

ويوفر نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومديري المدارس، بهدف تسهيل العملية التعليمية وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية.

ما هي الوثائق المطلوبة لتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور:

ورقة تثبت أن السكن في الحي التابع للمدرسة المقدم عليها الطالب أصل المستندات الخاصة الخاصة بالطالب للتأكد من الاسم وتاريخ الميلاد وباقي البيانات صورة عن فاتورة الكهرباء أو المياه أو عقد الإيجار مجموعة من الصور والشهادات ونسخ عنها والتي تتضمن ” شهادة الميلاد – الهوية – شهادة التطعيم – صورة شخصية للطالب”.

من أهم الخدمات التي يقدمها نظام نور ما يلي:

تسجيل الطلاب إلكترونيا:

يوفر النظام إمكانية تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي بشكل إلكتروني، مما يسهل على أولياء الأمور عملية التسجيل ويوفر عليهم الوقت والجهد.

التسجيل في نظام نور:

الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني. الضغط على تسجيل ولي أمر جديد. ادخل البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة. إدخال رقم الهاتف الشخصي لولي الأمر. اضغط على تسجيل طالب. تصل رسالة تأكيدية على رقم الهاتف المحمول.

إدخال درجات الطلاب وتدقيقها:

يتيح النظام للمدارس إدخال درجات الطلاب وتدقيقها إلكترونياً، مما يضمن دقة الدرجات وسرعة تحديثها.

الحصول على نتائج الطلاب:

يمكن لطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الطلاب إلكترونياً، مما يوفر عليهم الوقت والجهد.

التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور:

يتيح النظام للتواصل بين المعلمين وأولياء الأمور بشكل إلكتروني، مما يسهل التواصل بينهم وتبادل المعلومات.

الأنظمة التي يضمها نظام نور:

نظام فارس.

نظام الخارطة التعليمية.

نظام لقاء.

نظام إنجاز.

طريقة الحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية

الدخول إلى نظام نور من الرابط.

اضغط على نسيت كلمة السر.

كتابة رقم هوية ولي الأمر في المكان المخصص له.

الضغط على إشعار بنتيجة الطالب لأحد الأبناء من الواجهة التي أمامك على الشاشة.

إلغاء التسجيل في نظام نور:

الدخول إلى موقع النظام الإلكتروني. إدخال بيانات حساب ولي الأمر. اضغط على طلبات التسجيل. اختيار اسم الطالب الذي ترغب في حذف تسجيله. الضغط على إلغاء ومن ثم الضغط على الرسالة التأكيدية لحذف الطالب.