تعتزم وزارة التعليم السعودية أطلاق مشروعا تطويريا جديدا على 1300 مدرسة سيقوم القطاع الخاص بالمملكة بتشغيلها بالكامل.

وكشفت الوزارة عن المشروع التجريبي، خخلال استعراضها للخدمات التعليمية ضمن فعاليات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار.

وقال ‏نائب وزير التعليم، الدكتور محمد السديري، خلال مشاركته في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، أن لديهم مشروع رئيسي في وزارة التعليم تم تطويره، يسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل المدارس بشكل رئيسي، مشيرا إلى أن المشروع طُبّق على 1300 مدرسة سيقوم القطاع الخاص بتشغيلها بشكل كامل على مدى 20 عاماً.



ونوه، بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في تقديم العملية التعليمية، وأن وزارة التعليم تقدم خدماتها بجودة عالية بمشاركة وتفاعل من القطاع الخاص.



و أكد الدكتور السديري بأن خلق الصناعة المختلفة والتنوع الصناعي هما ما يميزان المملكة في جميع مناطقها.



وأوضح أن التعليم يمس شريحة كبيرة من المجتمع مؤثرة اقتصاديًا وصناعيًا، وبالتالي يُنشأ التعليم صناعة تحويلية متكاملة في عدة مجالات.

فيديو | نائب وزير التعليم أ. د. محمد السديري: يوجد مشروع في وزارة التعليم يتيح للقطاع الخاص من إدارة وتشغيل المدارس بشكل رئيسي وطبق على 1300 مدرسة سيتم تشغيلها على مدى 20 عاما #منتدى_الحدود_الشمالية_للاستثمار#الإخبارية pic.twitter.com/KeyM2hAWUD — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) November 25, 2023