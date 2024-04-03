فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تضم 10 شركات للتمويل الجماعي بالدين

شدد البنك المركزي السعودي (ساما) على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”،

فريق التحرير by فريق التحرير

تضم المملكة العربية السعودية 10 شركات مرخصة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد ترخيص البنك المركزي السعودي “ساما” لشركة “فندينق سوق” لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

ويسعى البنك المركزي السعودي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها. كما يهدف إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وشدد البنك المركزي السعودي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”، وضرورة التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...