فريق التحرير by فريق التحرير

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البنك المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة عند مستوى قياسي 4%

استمر الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي في دول الاتحاد الأوروبي، واستمر انتقال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بقوة إلى ظروف التمويل

فريق التحرير by فريق التحرير

ثبت البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ أربعة بالمئة اليوم الخميس بما يتماشى مع توقعات المحللين، وأشار إلى أن التضخم الأساسي استمر في الانخفاض، وذلك بفضل ارتفاع تكاليف الاقتراض أيضا.

واكد المركزي الأوروبي أنه مصمم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب، وقال “استمر الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي، واستمر انتقال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بقوة إلى ظروف التمويل”.

وبقرار يوم الخميس، ترك البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على الودائع المصرفية، وهو المعيار القياسي لتكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، عند 4.0 بالمئة الذي يعد أعلى مستوى له منذ إنشاء البنك وأكد أنه سيبقى عند هذا المستوى لبعض الوقت.

وسيبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع دون تغيير عند 4.50% و4.75% و4.00% على التوالي.

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