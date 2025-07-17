بايمنتولوجي تدشن مقرها في دبي

أعلنت شركة بايمنتولوجي عن تدشين مقرها الجديد والموسّع في دبي، مما يُمثّل خطوة مهمة في سلسلة استثماراتها المتواصلة في منطقة الشرق الأوسط. وتقول الشركة في بيان إن انتقال “بايمنتولوجي” إلى المقر الجديد يعكس عزمها على توسيع نطاق حضورها في المنطقة، وذلك نتيجة للنمو المطرد في قاعدة عملائها والاحتياج المتزايد لبنية تحتية حديثة ومرنة لخدمات الدفع. وبوجود شركاء وعملاء مثل بنك “ويو” وشركة “مامو” وشركة “موارد للتمويل” وبنك “زاند”، سيشكّل هذا المقر الجديد مركزاً استراتيجياً لتلبية متطلبات العملاء والتعاون، مما سيوفر ركيزة أساسية تدعم البنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة من خلال تقديم حلول دفع متطورة.

جِف باركر، الرئيس التنفيذي لشركة بايمنتولوجي أشار إلى ذلك قائلاً: “لقد وصل التطور في منطقة الشرق الأوسط إلى مرحلة حاسمة. فالحكومات في هذه المنطقة تضع الابتكار المالي في مقدمة أولوياتها، فضلاً عن وجود أطر تنظيمية تدعم تجارب العملاء عبر توفير تعاملات سلسة، بالإضافة إلى أنها تشهد نشوء جيل جديد من البنوك الرقمية التي تكتسب إقبالاً كبيراً وغير مسبوق. إن استثمارنا في هذا القطاع الجديد يعكس، في الواقع، هذه النقلة النوعية. كما أود الإشارة إلى أن مقرنا الجديد مصمم ليكون بمثابة قوة إقليمية دافعة تلعب دوراً محورياً في دعم نجاح عملائنا، وتنفيذ معاملاتهم بكفاءة، مع ضمان القدرة على النمو والتوسع في المستقبل.”

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة زخم نمو ملفت. فمنطقة الشرق الأوسط تشهد تحولاً متسارعاً لتصبح واحدة من أكثر المناطق جاذبية في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم. ومن جهة أخرى، تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة إقبالاً متزايداً على تبني الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يعتمد عليها حالياً 89% من المستهلكين كخيار رئيسي لهم. والأكثر من ذلك، تُمثّل المدفوعات الرقمية اليوم ما يقارب 17% من إجمالي المعاملات النقدية اليومية. كما تشهد المدفوعات الفورية نمواً ملحوظاً، إذ تشير التوقعات إلى تجاوز حجم المعاملات في المنطقة 3 مليارات بحلول عام 2028. وهناك حالياً أكثر من 1,000 شركة متخصصة تنشط في مجال التكنولوجيا المالية عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يحقق هذا القطاع نمواً بمعدل 35% سنوياً حتى عام 2028، وهو ما يفوق المعدل الوسطي العالمي بأكثر من الضعف.

قال نعمان حسن، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لطالما كانت دبي مركزاً محورياً لفريقنا الإقليمي على مدى عشرة أعوام، وتأتي هذه الخطوة دليلاً على الزخم المتزايد الذي نشهده في هذه المنطقة. في غضون بضع سنوات فقط انتقلنا من مرحلة التحول الرقمي المبكرة إلى بنوك قائمة كلياً على السحابة، والمدفوعات الفورية، والتمويل المُضمّن الذي أصبح سائداً. وفي ظل هذا التعقيد المتزايد، يحتاج عملاؤنا إلى شركاء يدركون جيداً متغيرات الضوابط التنظيمية المستجدة، وسلوك المستخدم، ومتطلبات البنية التحتية لكل سوق.”

سيشكل مكتب دبي قاعدة انطلاق مهمة لتقديم خدمات العملاء، والتعاون مع الشركاء، والعمليات، ويضم فريقاً موسعاً من نخبة الخبراء المحليين. يشار إلى أن “بايمنتولوجي”، التي تشكل جزءاً من شبكة عالمية تمتد عبر 50 دولة و14 منطقة زمنية، تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والمعرفة العميقة للسوق المحلية، مما يضمن توفير دعم مخصص وسريع لعملائها حيثما يتواجدون.

وسعياً لترسيخ مكانتها في المنطقة، حصدت “بايمنتولوجي” كذلك على جائزة مرموقة خلال “قمة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار 2025”. ويعكس هذا التقدير قوة علاقات التعاون التي أسستها الشركة، ودورها البارز في دعم الابتكار المالي في أنحاء الشرق الأوسط.

في خطوة تعكس مدى التزامها تجاه منطقة الشرق الأوسط، وسعياً لتعزيز نموها في المنطقة، كشفت “”، الشركة الرائدة عالمياً في إصدار ومعالجة بطاقات الدفع،