أبوظبي الأول ينفي دراسة الاستحواذ على حصة في “يس بنك”

ذكر متحدث باسم بنك أبوظبي الأول، في افصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الخميس، أن التقارير الأخيرة التي أشارت إلى أن بنك أبوظبي الأول يدرس إمكانية الاستحواذ على حصة في “يس بنك”Yes Bank Ltd غير صحيحة.

وأضاف: “يؤكد البنك بشكل قاطع أنه لا يدرس أي عرض محتمل للاستحواذ على حصة في يس بنك. كما سبق وأكد البنك في بيان صدر في تاريخ 21 أيار / مايو 2024، أنه في الوقت الراهن يركز على تحقيق استراتيجية نمو أعماله، إلى جانب مواصلة جهوده الرامية إلى تحقيق عوائد جيدة لمساهميه، علماً أننا سنقوم بإخطار كل الجهات المعنية بأي تطور وفقاً للمتطلبات التنظيمية”.