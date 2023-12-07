مطار دبي الدولي يفوز بجائزة ” المطار الرائد في العالم”

حصل مطار دبي الدولي (DXB) على جائزة “المطار الرائد في العالم”، وذلك خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية المرموق، الذي أقيم في دبي الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا الفوز تأكيداً على مكانة مطار دبي الرائدة في صناعة الطيران، حيث يُعد المطار الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين.

وجاء الفوز نتيجة لجهود فريق العمل في مطارات دبي، والأداء الاستثنائي للمطار على مدار الـ 12 شهراً الماضية في مختلف جوانب العمليات التشغيلية، بما في ذلك تجربة الضيوف وخدمة العملاء والمرافق والتقنيات الحديثة وتجربة المطار الشاملة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، استقبل مطار دبي أكثر من 64 مليون مسافر، مع الحفاظ على جودة الخدمة وضمان تجربة سلسة وممتعة للضيوف عبر جميع نقاط الخدمة في المطار.

وتُعد جوائز السفر العالمية من الجوائز المرموقة والمعترف بها عالمياً في صناعة السفر والسياحة العالمية.

العوامل التي ساهمت بفوز مطار دبي الدولي بالجائزة

يمكن إجمال العوامل التي ساهمت في فوز مطار دبي بالجائزة في النقاط التالية:

جودة الخدمة: يتميز مطار دبي بجودة الخدمة العالية التي يقدمها للضيوف، حيث يسعى المطار إلى توفير تجربة سفر سلسة وممتعة للضيوف.

يتميز مطار دبي بجودة الخدمة العالية التي يقدمها للضيوف، حيث يسعى المطار إلى توفير تجربة سفر سلسة وممتعة للضيوف. المرافق: يمتلك مطار دبي الدولي مرافق متطورة وحديثة، بما في ذلك صالات الطيران ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي.

يمتلك مطار دبي الدولي مرافق متطورة وحديثة، بما في ذلك صالات الطيران ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي. التكنولوجيا: يستخدم مطار دبي الدولي أحدث التقنيات لتحسين تجربة السفر للضيوف، بما في ذلك أنظمة التفتيش الذاتي وتطبيق الهاتف المحمول.