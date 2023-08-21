دبي في المرتبة الخامسة عالميا بأعلى عدد ركاب للرحلات الجوية

أصدر مجلس المطارات العالمي بيانات عدد ركاب الرحلات الجوية وتصدرت دبي ضمن أكثر 10 مطارات ازدحامًا في العالم.

وحصل مطار دبي على المركز الخامس في احصائية مجلس المطارات العالمي لسنة 2022، و تقدم 22 مركزاً عن السنة الماضية حيث المركز “27” في سنة 2021.

وشهد عام 2019، قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم اجمع، افضل حركة للمسافرين عبر مطار دبي حيث وصل ترتيبه للمركز الرابع من ضمن افضل المطارات في العالم بحسب قائمة مجلس المطارات العالمي.

ترتيب المطارات حسب الاحصائية عام، 2022:

مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا (ATL) مطار دالاس / فورت وورث (DFW) مطار دنفر مطار شيكاغو مطار دبي مطار لوس انجلوس مطار اسطنبول مطار لندن مطار نيو دلهي مطار باريس

وحققت حركة السفر عبر مطار دبي الدولي “DXB ” نتائج متميزة خلال العام الحالي من خلال استقبال 21.2 مليون مسافر في الربع الأول من العام الحالي ليقترب بذلك من مؤشرات حركة السفر المحققة خلال الفترة نفسها في عام 2019 بنسبة 95.6 في المائة.

ويذكر إن مطار دبي الدولي “DXB ” يتصل بأكثر من 234 وجهة عبر 89 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة حول العالم.

وحافظت الهند على صدارتها كوجهة أولى للمسافرين عبر مطار دبي الدولي “DXB ” بإجمالي 3 ملايين مسافر خلال الربع الأول وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية مع 1.6 مليون مسافر فيما احتلت كل من المملكة المتحدة وباكستان المرتبتين الثالثة والرابعة بإجمالي 1.4 مليون و1 مليون مسافر على التوالي.

كما تضمنت قائمة أبرز وجهات السفر الدولية كلا من الولايات المتحدة 840 ألف مسافر وروسيا 729 ألف مسافر وألمانيا 628 ألف مسافر.