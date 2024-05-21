مطار دبي الدولي يرقمًا قياسيًا جديدًا بـ 23 مليون مسافر في الربع الأول 2024

حقق مطار دبي الدولي إنجازًا هامًا بتسجيله أفضل أداء ربعي في تاريخه، حيث استقبل 23 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة 8.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتميز شهر يناير بأعلى حركة للمسافرين، حيث شهد وصول 7.9 مليون مسافر.

نمو قياسي لمطار دبي

ويُعزى هذا النمو القياسي إلى توسيع شبكة الوجهات العالمية لتشمل 256 وجهة من خلال 90 شركة طيران دولية، بما في ذلك الناقلتان الوطنيتان طيران الإمارات وفلاي دبي.

ويتوقع المطار استقبال ما يقرب من 91 مليون مسافر خلال عام 2024، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2018.