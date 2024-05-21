فريق التحرير by فريق التحرير

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مطار دبي الدولي يرقمًا قياسيًا جديدًا بـ 23 مليون مسافر في الربع الأول 2024

يُعزى هذا النمو القياسي إلى توسيع شبكة الوجهات العالمية لتشمل 256 وجهة من خلال 90 شركة طيران دولية.

فريق التحرير by فريق التحرير

حقق مطار دبي الدولي إنجازًا هامًا بتسجيله أفضل أداء ربعي في تاريخه، حيث استقبل 23 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة 8.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتميز شهر يناير بأعلى حركة للمسافرين، حيث شهد وصول 7.9 مليون مسافر.

نمو قياسي لمطار دبي

ويُعزى هذا النمو القياسي إلى توسيع شبكة الوجهات العالمية لتشمل 256 وجهة من خلال 90 شركة طيران دولية، بما في ذلك الناقلتان الوطنيتان طيران الإمارات وفلاي دبي.

مطار دبي

ويتوقع المطار استقبال ما يقرب من 91 مليون مسافر خلال عام 2024، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2018.

مطار دبي
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...