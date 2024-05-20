36.5 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات في 3 أشهر.. 14.7% نموا على أساس سنوي

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، إن مطارات الدولة الخليجية استقبلت في الربع الأول من عام 2024 نحو 36.5 مليون مسافر.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، بلغت نسبة نمو عدد المسافرين نحو 14.7% مقارنة بالثلاثة أشهر الأولى من عام 2023.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، أن توزيعة المسافرين جاءت كالتالي:

10 ملايين و723 ألفا و639 مسافراً قادما.

10 ملايين و874 ألفا و232 مسافرا مغادرا.

14 مليوناً و944 ألفا و466 مسافرا عابرا.

نمو ملحوظ خلال الربع الأول

وفقا لبيان الهيئة، فقد سجل قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات نموا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2024، على عدة أصعدة وهي:

1 ـ أعداد المسافرين.

2 ـ حركة الطيران.

3 ـ حجم الشحن الجوي.

وقال بيان هيئة الطيران المدني، إن هذا النمو جاء مدفوعا بزيادة الطلب العالمي على السفر، ونشاط قطاعات السفر والسياحة والتجارة في دولة الإمارات.

حركة الشحن الجوي

وأضاف البيان، أنه خلال الربع الأول من العام الجاري شهدت حركة الشحن الجوي نشاطا كبيرا، حيث نما حجم الشحن بنسبة 32% على أساس سنوي وسجل نحو 1.1 مليون طن.

وأوضحت الهيئة، أن الواردات خلال الربع الأول من 2024 سجلت نحو 269 ألفا و526 طنا، بينما سجلت الصادرات نحو 119 ألفا و490 طنا، والترانزيت نحو 714 ألفا و446 طن ترانزيت.

وأكدت الهيئة، أن حصة الناقلات الوطنية من إجمالي حركة الشحن الجوي للبضائع خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 68%.