لوفتهانزا تفرض رسوما إضافية تتعلق بالبيئة.. ما هي؟

تفرض مجموعة لوفتهانزا، أكبر مجموعة طيران في أوروبا، ما يسمى بالرسوم الإضافية للتكلفة البيئية تصل إلى 72 يورو (77.20 دولار) لكل رحلة لتغطية جزء من تكاليف استخدام كميات إضافية من وقود الطيران المستدام (SAF).

وسوف تطبق مجموعة لوفتهانزا، الرسوم الإضافية التي تتراوح بين واحد يورو( 1.07 دولار)، و 72 يورو( 77.20 دولار)، على جميع تذاكر الطيران الصادرة اعتبارًا من 26 يونيو 2024، مع المغادرة اعتبارا من 1 يناير 2025 من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بالإضافة إلى المملكة المتحدة، والنرويج، وسويسرا.

لوفتهانزا توضح الهدف من الرسوم الإضافية

وقالت لوفتهانزا في بيان: “الهدف من الرسوم الإضافية هو تغطية جزء من التكاليف الإضافية المتزايدة باطراد بسبب المتطلبات البيئية التنظيمية”.

ويشمل ذلك حصة المزج القانونية البالغة 2% مبدئيا لوقود الطيران المستدام (الوقود الحيوى) للمغادرة من دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يناير 2025، وتعديلات نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى التكاليف البيئية التنظيمية الأخرى مثل تعويض الكربون، وخطة التخفيض للطيران الدولي.

وأضافت، أنه على الرغم من الاستثمار الكبير في التكنولوجيا الجديدة والوقود، فإن لوفتهانزا “لن تكون قادرة على تحمل التكاليف الإضافية المتزايدة تباعا الناتجة عن المتطلبات التنظيمية في السنوات المقبلة بمفردها”.

وأوضحت، سيتم الآن تغطية جزء من هذه التكاليف المتوقعة لعام 2025 من خلال الرسوم الإضافية الجديدة للتكلفة البيئية، وفقا لـ”Oil Price”.

من هي أول شركة طيران كبرى في أوروبا فرضت الرسوم؟

وأول شركة طيران كبرى في أوروبا فرضت رسوما إضافية لتغطية ارتفاع تكاليف الوقود المستدام، كانت الخطوط الجوية الفرنسية “KLM”، عام 2022، والتي فرضت رسومًا إضافية على رحلات المغادرة في أوروبا للمساعدة في تعويض التكاليف.

الوقود المستدام أكثر تكلفة من المعتمد على النفط

في العام الماضي، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، إن صناعة الطيران ستكون مستعدة لتبني حقيقة أن الوقود المستدام سيكون دائما أكثر تكلفة من وقود الطائرات المعتمد على النفط.

وعلى الرغم من التعهدات العديدة من شركات الطيران، والدعم الحكومي لإنتاج الوقود المستدام، يقول المحللون إن الوقود المستدام البديل لوقود الطائرات المعتمد على النفط يواجه تحديات في العرض، والتكاليف، والمواد الخام.