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طيران الرياض ودلتا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط بين السعودية وأميركا الشمالية

يمثل توقيع مذكرة التفاهم بين طيران الرياض وخطوط دلتا الجوية خطوة مهمة في تعزيز الربط الجوي بين المملكة العربية السعودية وأميركا الشمالية،

فريق التحرير by فريق التحرير
طيران الرياض

أعلنت شركتا طيران الرياض، الناقل الجوي الجديد في المملكة العربية السعودية، وخطوط دلتا الجوية الأميركية، عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي.

وتهدف هذه الاتفاقية وفقًا لبيان مشترك إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والخيارات للمسافرين بين المملكة العربية السعودية وأميركا الشمالية.

وتشمل الاتفاقية، التي تخضع للموافقات التنظيمية، تعزيز التعاون طويل الأمد في مجالات الربط الجوي، مثل الرحلات الجوية المشتركة واتفاقية رحلات الرمز المشترك.

بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الشراكة جوانب أخرى مثل تطوير برامج ولاء مشتركة، وتحسين تجارب العملاء، والابتكارات الرقمية، وتوفير خدمات متكاملة تشمل خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد، والخدمات الأرضية للطائرات، وبرامج التدريب المتطورة.

وأشار توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، إلى أن هذه خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهداف الشركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمسافرين.

من جانبه، أكد إد باستيان، الرئيس التنفيذي لخطوط دلتا الجوية، أن هذا التعاون سيمكن الشركة من تقديم مجموعة جديدة من الخدمات والفوائد والوجهات للمسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية.

وستفتح هذه الشراكة لعملاء خطوط دلتا الجوية أبوابًا لوجهات جديدة من وإلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك رحلات مباشرة بين الرياض وأتلانتا، مما يسهل الوصول إلى مدن مهمة مثل الرياض.

في المقابل، سيتمكن عملاء طيران الرياض من استكشاف مئات الوجهات العالمية لشبكة خطوط دلتا الواسعة في أميركا الشمالية.

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