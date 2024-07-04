إياتا: ارتفاع الطلب على السفر الجوي عالميًا خلال مايو 2024

أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لشهر مايو 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب العالمي على السفر والشحن الجوي، مدفوعًا بتنامي الرغبة في السفر وزيادة السعة المتاحة.

شهد إجمالي الطلب على السفر زيادة بنسبة 10.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مع ارتفاع السعة بنسبة 8.5%. واستقر عامل الحمولة عند مستوى قياسي جديد لهذه الفترة من العام، حيث بلغ 83.4%.

شهد الطلب العالمي على السفر ارتفاعًا بنسبة 14.6% على أساس سنوي، مع تحسن عامل الحمولة إلى 82.8%. وعلى الصعيد المحلي، ارتفع الطلب بنسبة 4.7%، واستقر عامل الحمولة عند 84.5%.

أكد ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، على استمرار الاتجاه التصاعدي للسفر، مشيرًا إلى ارتفاع مبيعات تذاكر السفر في بداية موسم الذروة بنسبة 6% خلال شهر مايو.

شهدت جميع المناطق نموًا قويًا في أسواق السفر الجوي العالمية، مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على السفر في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

كما ارتفع إجمالي الطلب العالمي على الشحن الجوي بنسبة 14.7% مقارنةً بمستويات شهر مايو 2023، مع زيادة السعة بنسبة 6.7%.