قطر في الطليعة.. تعرّف على أفضل 10 مطارات في العالم

في أحدث تقرير صادر عن شركة “إيرهلب” (AirHelp)، المتخصصة في ضمان تعويضات المسافرين جواً، تصدر مطار حمد الدولي في قطر قائمة أفضل المطارات في العالم لعام 2024، بعد أن كان في المركز الخامس في التصنيف السابق.

وجاء مطار كيب تاون الدولي في جنوب إفريقيا في المركز الثاني، يليه تشوبو سنتراير الدولي في اليابان في المركز الثالث.

وتعتمد شركة “إيرهلب” في تصنيفها على عدة عوامل، بما في ذلك مطالبات المتضررين التي تعالجها، ومصادر خارجية تتعقب الأداء في الوقت المحدد، وتعليقات العملاء وجودة خيارات الطعام والتسوق في 239 مطاراً حول العالم.

وشهد التقرير تحسناً ملحوظاً في أداء المطارات الأميركية، حيث دخل سولت ليك سيتي الدولي قائمة الأفضل في العالم، محتلًا المركز الثامن عالمياً والأول في الولايات المتحدة.

أفضل 10 مطارات في العالم لعام 2024:

الترتيب اسم المطار الموقع 1 حمد الدولي قطر 2 كيب تاون الدولي جنوب إفريقيا 3 تشوبو سنتراير الدولي اليابان 4 أوساكا الدولي اليابان 5 برازيليا الدولي البرازيل 6 جوهانسبرغ الدولي جنوب إفريقيا 7 مسقط الدولي سلطنة عُمان 8 سولت ليك سيتي الدولي الولايات المتحدة 9 فال دي كانز/جوليو سيزار ريبيرو الدولي البرازيل 10 ناريتا الدولي اليابان