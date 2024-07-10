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قطر في الطليعة.. تعرّف على أفضل 10 مطارات في العالم

شهد تصنيف “إيرهلب” لأفضل المطارات العالمية لعام 2024 تصدراً لمطار حمد الدولي وتحسناً ملحوظاً في أداء المطارات الأميركية.

فريق التحرير by فريق التحرير
مطار حمد الدولي في قطر

في أحدث تقرير صادر عن شركة “إيرهلب” (AirHelp)، المتخصصة في ضمان تعويضات المسافرين جواً، تصدر مطار حمد الدولي في قطر قائمة أفضل المطارات في العالم لعام 2024، بعد أن كان في المركز الخامس في التصنيف السابق.

وجاء مطار كيب تاون الدولي في جنوب إفريقيا في المركز الثاني، يليه تشوبو سنتراير الدولي في اليابان في المركز الثالث.

وتعتمد شركة “إيرهلب” في تصنيفها على عدة عوامل، بما في ذلك مطالبات المتضررين التي تعالجها، ومصادر خارجية تتعقب الأداء في الوقت المحدد، وتعليقات العملاء وجودة خيارات الطعام والتسوق في 239 مطاراً حول العالم.

وشهد التقرير تحسناً ملحوظاً في أداء المطارات الأميركية، حيث دخل سولت ليك سيتي الدولي قائمة الأفضل في العالم، محتلًا المركز الثامن عالمياً والأول في الولايات المتحدة.

أفضل 10 مطارات في العالم لعام 2024:

الترتيباسم المطارالموقع
1حمد الدوليقطر
2كيب تاون الدوليجنوب إفريقيا
3تشوبو سنتراير الدولياليابان
4أوساكا الدولياليابان
5برازيليا الدوليالبرازيل
6جوهانسبرغ الدوليجنوب إفريقيا
7مسقط الدوليسلطنة عُمان
8سولت ليك سيتي الدوليالولايات المتحدة
9فال دي كانز/جوليو سيزار ريبيرو الدوليالبرازيل
10ناريتا الدولياليابان
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فريق التحرير

فريق التحرير

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