فريق التحرير by فريق التحرير

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تأمين المركبات الداخلة للبحرين عبر جسر الملك فهد إلكترونياً فقط

تتيح خدمة التأمين الإلكترونية قبل دخول البحرين عبر جسر الملك فهد إمكانية إصدار وثائق التأمين ودفع الرسوم المستحقة إلكترونياً

فريق التحرير by فريق التحرير
جسر الملك فهد
جسر الملك فهد

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين أن الحصول على المدد القصيرة للتأمين (3،5، 10 أيام) للمركبات الداخلة لمملكة البحرين عبر جسر الملك فهد سيكون حصرياً عبر القنوات الإلكترونية وذلك اعتباراً من الأول من شهر تموز / يوليو القادم، وأن أقصر مدة تأمينية يمكن الحصول عليها من خلال كبائن التأمين هي شهر واحد.

وذكرت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى الارتقاء بمختلف خدمات التأمين التي تقدمها للمركبات العابرة لجسر الملك فهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التأمين، وضمان عبور المسافرين للجسر بكل سلاسة ويسر.

وتتيح خدمة التأمين الإلكترونية إمكانية إصدار وثائق التأمين ودفع الرسوم المستحقة إلكترونياً، كما تمكن من إصدار وثيقة التأمين قبل المرور عبر جسر الملك فهد.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للتأمين ميساء الكوهجي: “يعد هذا الإجراء من ضمن المبادرات التي تعمل الشركة على تنفيذها والتي تندرج ضمن إطار سياسة التحول الرقمي الشامل التي تشهدها الشركة في كافة عملياتها”، وأضافت أن “هذه الخطوة تأتي استكمالاً للمرحلة الجديدة من مراحل مسيرة تطوير خدمات الشركة والتي كانت قد أعلنت عنها في كانون الثاني / يناير الماضي واستهلتها بتدشين شعارها وهويتها البصرية الجديدة”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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