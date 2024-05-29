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مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تحقق أرباحًا قياسيةً في عام 2023

أظهرت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أداءً استثنائيًا في عام 2023، محققة أرباحًا قياسية ونموًا قويًا في الإيرادات والأصول، مما يعكس نجاح استراتيجيتها الاستثمارية وقدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.

فريق التحرير by فريق التحرير
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، الذراع الاستثماري لحكومة دبي، عن تحقيق أرباح قياسية بلغت 60.8 مليار درهم (16.56 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة قدرها 68% عن العام السابق.

ويعود هذا النمو القوي إلى الأداء المتميز لأصول المؤسسة في قطاعات المواصلات والخدمات المصرفية والمالية، بما في ذلك شركة طيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية وشركة بترول الإمارات الوطنية.

بالإضافة إلى الأرباح القياسية، سجلت المؤسسة أيضًا إيرادات قياسية بلغت 310.2 مليار درهم إماراتي، بارتفاع نسبته 16%. كما نمت أصول المؤسسة بنسبة 12% لتصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 1.322 تريليون درهم إماراتي، مما يعكس قوة واستدامة نموذج أعمالها الاستثماري.

وأوضح محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب للمؤسسة، أن هذا النمو يعكس الزخم الاقتصادي الإقليمي وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسة، مما أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح وتحسن الأداء في الشركات التابعة.

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فريق التحرير

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