القابضة الإماراتية “ADQ” تستحوذ على 49%من بيليناري

وقعت شركة “القابضة” (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، اليوم اتفاقية شراكة مع مجموعة “بيليناري” (Plenary Group)، الشركة الأسترالية المتخصصة في مجال تطوير البنية التحتية.

وتُعدّ هذه الشراكة خطوة هامّة نحو تحقيق أهداف “القابضة” (ADQ) لتنويع محفظتها الاستثمارية ودعم التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وتتمثل أبرز ميزات الشراكة بين ADQ و بيليناري في:

استحواذ “القابضة” (ADQ) على حصة 49% في “بيليناري”، بما في ذلك جميع الأسهم التي كانت مملوكة لصندوق التقاعد الكندي “صندوق الودائع والتوظيف في كيبيك – CDPQ”.

دعم طموحات “بيليناري” وتعزيز نموها في أسواقها الرئيسية في أستراليا والشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا.

إنشاء منصة للاستثمارات المشتركة تركز على الفرص الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية العامة والاجتماعية في مناطق ذات فرص نمو عالية، مثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

تعزيز سجل “القابضة” (ADQ) الحافل في الاستثمار في أصول البنية التحتية، ممّا يُساهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.