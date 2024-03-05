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القابضة الإماراتية “ADQ” تدرس إدراج الاتحاد للطيران

القابضة الإماراتية ” ADQ” أجرت محادثات حول طرح شركة الاتحاد للطيران، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

فريق التحرير by فريق التحرير
القابضة الإماراتية "ADQ" تدرس إدراج الاتحاد للطيران
القابضة الإماراتية "ADQ" تدرس إدراج الاتحاد للطيران

تدرس الشركة القابضة الإماراتية “ADQ“، إدراج شركة الاتحاد للطيران، في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وفقا لما نقلته بلومبرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وأجرت القابضة الإماراتية ” ADQ“، محادثات مع البنوك بشأن الطرح المحتمل لشركة الاتحاد للطيران، الذي قد تشهده السوق “في وقت أقربه العام الحالي”، بينما لا تزال المناقشات جارية حول حجم الطرح وجدوله الزمني، في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

القابضة الإماراتية “ADQ” تدرس إدراج الاتحاد للطيران

القابضة الإماراتية "ADQ" تدرس إدراج الاتحاد للطيران

وتدرس القابضة الإماراتية ” ADQ”، ما إذا كانت ستسعى إلى طرح عام أولي تقليدي بالإضافة إلى الإدراج المباشر، في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، بحسب بلومبرغ.

وتم نقل ملكية شركة الاتحاد للطيران الكاملة لشركة ADQ من المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أكتوبر 2022.

أول شركة طيران تطرح أسهمها للاكتتاب العام

القابضة الإماراتية "ADQ" تدرس إدراج الاتحاد للطيران

 وقد تصبح الاتحاد للطيران، أول شركة طيران خليجية كبرى تتداول أسهمها علناً إذا تم الطرح العام الأولي.

وتستعد شركة طيران “ناس” السعودية منخفضة التكلفة أيضًا لطرح أسهمها للاكتتاب العام هذا العام، حيث تروج كل من غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، والسعودي الفرنسي كابيتال، الشركة للاكتتاب العام الأولي القادم في الرياض، حسبما ذكرت بلومبرغ سابقًا.

القابضة الإماراتية "ADQ" تدرس إدراج الاتحاد للطيران

وأجرت شركة طيران الإمارات محادثات للبدء في السوق العامة في عام 2021، كجزء من خطة حكومة دبي لإدراج 10 شركات في بورصة دبي لتعزيز النشاط التجاري، بحسب رويترز.

وأدرجت دبي 5 شركات في السوق حتى الآن، جمعت مجتمعة 31.62 مليار درهم. وتخطط دبي لطرح حصة تصل إلى 25% في شركة إدارة مواقف السيارات التي أنشأتها مؤخراً، باركين، في سوق دبي المالي هذا الشهر.

وتشهد شركات الطيران انتعاشا في أرباحها بعد الوباء على خلفية انتعاش السفر، الذي شهد رقما قياسيا بلغ 17.5 مليون سائح زارو دبي في عام 2023.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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